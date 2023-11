EPCG neće mijenjati sistem za redovne platiše: Veći potrošači i dalje bez popusta

Popuste i dalje ostvaruju potrošači koji troše na mjesečnom nivou manje od 500 KWh, kazali su iz EPCG, dok su iz Mreže nevladinih organizacija sjevera naveli da bi EPCG trebalo da nagradi sve uredne platiše, bez obzira na potrošnju električne energije

Elektroprivreda (EPCG) neće mijenjati sistem popusta za redovne članove, već će nastaviti sa sistemom koji stimuliše manju potrošnju. Energetska kompanija je lani, usljed energetske krize, kojom Crna Gora nije bila pogođena, promijenila dotadašnji sistem po kojem su sve redovne platiše imale pravo na popust i odlučila da popust dobijaju redovne platiše koje troše do 500 kilovat-sati (KWh) mjesečno.

– Popuste i dalje ostvaruju potrošači koji troše na mjesečnom nivou manje od 500 KWh. Definisano je da se popust od 13 odsto odnosi na kupce iz kategorije „Zlatni tim“, a popust od pet odsto na ostale redovne platiše, uz uslov da mjesečna potrošnja ne prelazi 500 KWh – saopštili su nam iz Elektroprivrede Crne Gore.

Iz Mreže nevladinih organizacija sjevera smatraju da bi EPCG trebalo da nagradi sve uredne platiše, bez obzira na količinu potrošene električne energije.

Prosječni račun u oktobru 26 eura

Prosječan oktobarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore iznosi 25,75 eura, saopšteno je ranije iz EPCG.

– Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 18,88 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Nikšiću, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 29,16 eura – navedeno je u saopštenju.

Čak 70,4 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, od 30 do 50 eura 17,9 odsto potrošača, od 50 do 100 eura njih deset odsto, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 1,7 odsto kupaca.

– Broj redovnih platiša, koji su ostvarili pravo na popust, je 207,94 hiljade, odnosno 53,26 odsto domaćinstava u Crnoj Gori – precizirali su iz EPCG.

Iz EPCG su naveli da su domaćinstva u oktobru potrošila 94,09 miliona kilovat-sati (KWh) električne energije, što je 5,91 odsto manje u odnosu na potrošnju ostvarenu u septembru, dok je, u odnosu na prošlogodišnji oktobar, potrošnja veća 1,74 odsto.

– Mnoga domaćinstva nemaju mogućnost da se griju na plin, ugalj ili drva, već isključivo na grejna tijela koja koriste električnu energiju. Time su često pogođena stara lica, koja žive sama i ne mogu da zagrijavaju stan uz pomoć ogreva, jer to zahtijeva unošenje u stan drva, peleta i uglja, kao i čišćenje grejnih tijela, dimnjaka i svakodnevno izbacivanje pepela – naveli su iz te NVO i posebno istakli probleme starih lica na sjeveru, čiji srodnici najčešće žive u Podgorici ili nekim drugim sredinama.

– Popust starim licima od 13 procenata mnogo znači, posebno ako se uzmu u obzir duge zime i duge grejne sezone koje traju po sedam mjeseci – poručili su iz Mreže nevladinih organizacija sjevera.

Iz EPCG su pojasnili da su se na promjenu sistema popusta redovnih platiša odlučili usled energetske krize, odnosno da građane motivišu na štednju električne energije.

– Pomenuta odluka je motivisana željom da se nastavi praksa uvažavanja redovnih platiša, u kontekstu programa lojalnosti, a da se, u isti mah, cijeneći činjenicu da EPCG sama snosi teret energetske krize, koja se ogleda u dramatičnom porastu cijene energenata, motiviše smanjenje potrošnje kada je riječ o grijanju uz pomoć električne energije. Time je inspirisana i naša kampanja „Energetska efikasnost: Štedimo!“, a građani Pljevalja su, zbog osjetljive situacije kada je riječ o zagađenju vazduha u zimskim mjesecima, imali i dodatan popust od 20 odsto na aktivnu energiju tokom grejne sezone, što je pojačano dodatnim popustom od 30 odsto za mjesec januar, kao najosjetljiviji period godine – poručeno je iz Elektroprivrede.