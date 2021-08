EPCG obilježava 111 godina postojanja: Počinje energetska revolucija

Elektroprivreda Crne Gore danas obilježava 111 godina postojanja, i odlučna je, poručuju iz te komapnije, da ispuni sve zahtjeve Evropske energetske zajednice na polju energetske tranzicije.

Ističu da idu ususret intenzivnim investicionim ulaganjima u izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, naročito onih čiji bi se rad zasnivao na obnovljivim izvorima energije, kao i skorom završetku radova na revitalizaciji i modernizaciji hidroenenergetskih objekata iz svog proizvodnog portfolija.

– Dan Elektroprivrede Crne Gore, 19. avgust, predstavlja zgodno podsjećanje na impresivnu tradiciju naše kompanije, a činjenica da je, još prije 111 godina, u čast krunisanja Nikole I Petrovića Njegoša, u rad puštena prva električna centrala u Crnoj Gori pobuđuje ponos, ali i obavezu da, u vremenu koje slijedi, budemo na visini zadatka, tako što ćemo, poslovanjem koje je na tragu savremenih tendencija u svijetu jačati i elektro-energetsku stabilnost i ekonomiju Crne Gore, na zadovoljstvo svih građana – kazao je, povodom 111. godišnjice EPCG, Nikola Rovčanin, izvršni direktor kompanije.

Ističu da će uskoro početi realizacija projekta vjetroparka „Gvozd“ na krnovskoj visoravni, solarne elektrane „Briska Gora“ iznad Bara, a izradom Idejnog projekta, krajem godine, biće ispunjeni i svi potrebni uslovi za početak izgradnje HE „Komarnica“, na istoimenoj rijeci.

– VE “Gvozd” će raspolagati instalisanom snagom od 54,6 MW, a njena godišnja prozvodnja biće oko 150 GWh električne energije, što je dovoljno za pokrivanje potrošnje oko 25 hiljada domaćinstava. Na Briskoj Gori planirana je fazna izgradnja elektrane i to prva faza sa minimalnom instalisanom snagom od 50 MW i druga do ukupno planirane instalisane snage veće od 200 MW. Realizacijom ovih projekata, kao i projekta HE „Komarnica“, instalisane snage 172 MW, u naredne nekolike godine, znatno će se povećati snaga proizvodnih objekata u sastavu EPCG što, uz završetak kapitalne revitalizacije postojećih i stvaranje uslova za montažu i osmog agregata u HE „Perućica“ te strateške zahvate na postrojenjima HE „Piva“, daje mnogo razloga za optimističan pogled na budućnost – istakao je Rovčanin.

Za EPCG je, kako ističu, posebno značajan projekat ekološke rekonstrukcije TE „Pljevlja“, kojim se tom postrojenju omogućava produžetak radnog vijeka, što, uz podrazumijevajuću rekultivaciju deponije pepela i šljake na Maljevcu i toplifikaciju Pljevalja, čini da se, osim ekonomskog, zadovolji i ekološki kriterijum, kao preduslov za komforan život građana.

Ističu da je od novih projekata EPCG posebno interesantna izgradnja plutajuće solarne elektrane na Slanskom jezeru.

– Upravo ovo jezero pruža velike mogućnosti u pogledu razvoja solarne zelene energije, s obzirom na to da Crna Gora, kao zemlja male površine i specifične geografske konfiguracije, ne raspolaže ogromnim prostranstvima pogodnim za montažu solarnih panela, a i samo Slansko jezero, za razliku od Krupca, nije prepoznato kao turistička atrakcija Nikšića. Pri tome, treba uzeti u obzir i činjenicu da gradnja plutajućih solarnih panela na ovom jezeru ne bi za sobom povlačila imovinske sporove, budući da se ono nalazi u vlasništvu naše kompanije. Projekat bi, u potpunosti, slijedio smjernice Međunarodnog saveza za očuvanje prirode i prirodnih bogatstava (IUCN) koje se odnose na ublažavanje negativnog uticaja obnovljivih izvora energije na biodiverzitet – navode iz EPCG-a.

Kako ističu iz tog preduzeća, predano rade i na projektu obilježavanja neplodnog zemljišta, na kojem bi se instalirali solarni paneli, a posljednji u nizu projekata kojim EPCG pokazuje da ide u korak sa vremenom, odlučno se suočavajući sa energetskim i ekološkim izazovima, jesu projekti, „Solari 3000+“ i „Solari 500+“.

– Naša kompanija namjerava da, pokretanjem ovih projekata, doprinese smanjenju korišćenja štetnih izvora energije i, ujedno, omogući građanima da, putem ugradnje solarnih panela na objektima za individualno stanovanje, pogonima male privrede, kao i javnim ustanovama i preduzećima, sami budu u poziciji da generišu električnu energiju. Kredit za ugradnju solarnih panela bi otplaćivali u roku od 5 do 7 godina i to u pod vrlo povoljnim uslovima, budući da visina rate ne bi bila veća od prosječnog mjesečnog računa za električnu energiju. Konačno, eventualni višak bi prodavali našoj kompaniji – podsjetio je izvršni direktor EPCG.

Izvor Pv informer