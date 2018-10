EPCG planirala 5 miliona za Zbljevo, mještani traže duplo više

Selo Zbljevo kažu broji poslednje dane, nakon 36 godina borbe mještana za zdravu životnu sredinu.

Elektroprivreda je obećala dobre uslove i pogodnosti poput nadoknade troškova preseljenja, ali sve su

prilike da u praksi neće ići tako lako, odnosno da se EPCG sa predviđenih pet miliona za eksproprijaciju

preračunala – mještani tvrde da im treba i duplo više novca.

Iz Elektroprivrede nam je saopšteno da se nacrt dokumenta trenutno usaglašava sa stručnjacima

Svjetske banke,te da se u narednih dva mjeseca očekuje održavanje javnih konsultacija sa

predstavnicima mještana, odnosno javne rasprave na kojoj će biti prezentovan i broj domaćinstava,

zemljišta, kuća, objekata koji će biti eksproprisan po pravilima Svjetske banke.

– Tek nakon potpune finalizacije ovog transparentnog procesa, u kome će učestvovati sve zainteresovane

strane, otpočeće realizacija aktivnosti. Prema preliminarnim podacima EPCG će za eksproprijaciju

nepokretnosti u blizini deponije izdvojiti oko pet miliona evra – rečeno nam je iz EPCG-a.

Sa druge strane, mještani sa kojima smo razgovarali kažu da pet miliona ni upola nije dovoljno da bi se

izvršio postupak eksproprijacije. Mještanin Ljuća Petar Džarić pojašnjava da je EPCG-u samo za

predviđenih blizu 70 hektara zemljišta potrebno 7 miliona evra, ukoliko prosječna cijena bude 10 evra po

kvadratu.

– Predstavnici EPCG nezvanično su saopštili mještanima da je po njihovom planu predviđena cijena

zemljišta od 8 do 12 evra po kvadratu. Ako uzmemo da je prosječna cijena 10 evra po kvadratu, to znači

da im je samo za zemljište potrebno sedam miliona evra. A gdje je tu pedesetak objekata, od čega je

preko 20 kuća, gdje su voćni zasadi, troškovi preseljenja… Takođe, izvjesno je da će u postupku

eksproprijacije zbog oduzimanja imanja u pretežnom dijelu – biti stvorena obaveza oduzimanja

preostalog dijela,a samim tim pojaviće se obaveza za EPCG da otkupi još nekoliko desetina hektara. Iz

svega ovoga je jasno da cifra od pet miliona evra ni upola neće moći da pokrije troškove eksproprijacije –

ističe Džarić dodajući da predstavnici EPCG najvjerovatnije obmanjuju mještane da će im imovina biti

korektno plaćena kako bi olakšali rad na terenu u spriječili otpor vlasnika, a da u zvaničnim planovima

predviđaju cijenu od 3 evra po metru kvadratnom.

– To im je plan vjerovatno, protiv koga ćemo se boriti – poručuje Džarić.

I mještanin Vladimir Stanimirović kaže da pet miliona neće biti dovoljno ali vjeruje da će se postupak

završiti na obostranu korist kako ne bi došlo do sudskog postupka.

– Još nemamo nikakvih informacija, osim informacije iz medija da je opredijeljeno pet miliona. Komisija

je popisala nepokretnosti u zoni 300 metara od deponije a izvjesno je da će biti još nepokretnosti za

otkup u zavisnosti od ekonomske opravdanosti. Recimo ima slučajeva da je otkupljeno svo zemljište a da

je van zone koja je predviđena za otkup ostala kuća i okućnica. S obzirom da vlasnici nemaju

ekonomskog interesa da zadrže kuće, podnijeće zahtjev da im se i one oduzmu. Očekivali smo da će se

postupak završiti do kraja godine. Međutim, još uvijek nemamo ništa konkretno a još malo ulazimo u

zimu. Po lošem vremenu komisija ne može raditi,a da ne govorimo o preseljenju. Ono što je sigurno jeste

da EPCG ne može ništa raditi dok ne isplati sve, i to nismo nemetnuli mi već su to pravila Svjetske banke

– zaključuje Stanimirović.

Na javnoj raspravi koja je održana krajem maja predstavnici EPCG-a kazali su da planiraju da do kraja

2018. godine potpuno završe postupak eksproprijacije kojim će, kako je tada najavljeno, biti obuhvaćeno

oko stotinka objekata i zemljište 56 vlasnika, ukupne površine preko 65 hektara.

Prema tadašnjim procjenama za eksproprijaciju je predviđeno 56 legalnih objekata, od čega su 22

stambena, 33 pomoćna i jedan poslovni, kao i oko pedesetak nelegalnih objekata. Ukoliko mještani budu

nezadovoljni procijenjenom vrijednošću, mogu se obratiti Komisiji za žalbe, a ako se ni tada ne postigne

dogovor Uprava za nekretnine prosleđuje predmet sudu.

Projekat je vrijedan 19 miliona, s tim što se najveći dio sredstava odnosi na rekultivaciju Maljevca, koja

će, kako je planirano, biti završena 2024. godine.

Tekst objavljen u „Pljevaljskim novinama“ 1. oktobra