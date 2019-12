EPCG sada ne priznaje krivicu za zagađenje Vezišnice

Svi okrivljeni, uključujući i EPCG negirali su krivicu, iako je iz EPCG nekoliko dana nakon incidenta saopšteno da je njihova komisija utvrdila da je do ekološkog incidenta došlo nakon što je smjenski inženjer u TE R. D, bez dozvole nadređenih i poštovanje procedure, ovlastio rukovaoca ventilom da otvori ventil koji kontroliše ispuštanje materija u rijeku Vezišnicu, prenosi portal Vijesti.

Da nije ispuštena 4. jula, voda sa deponije Maljevac prelila bi zemljanu branu ili bi došlo do njenog pucanja i ugrožavanja života i imovine mještana koji žive ispod nje.To je juče u pljevaljskom Osnovnom sudu pred sutkinjom Ljiljanom Popović tvrdio bivši direktor Termoelektrane Vladimir Šestović, koji je zajedno sa još trojicom svojih kolega optužen za ispuštanja otrovnih materija u rijeku Vezišnicu, što je dovelo do uginuće ribljeg fonda u toj rijeci i Ćehotini u koju se uliva.

Svi okrivljeni, uključujući i EPCG negirali su krivicu, iako je iz EPCG nekoliko dana nakon incidenta saopšteno da je njihova komisija utvrdila da je do ekološkog incidenta došlo nakon što je smjenski inženjer u TE R. D, bez dozvole nadređenih i poštovanje procedure, ovlastio rukovaoca ventilom da otvori ventil koji kontroliše ispuštanje materija u rijeku Vezišnicu. Odbor direktora je tada uputio izvinjenje zbog nemilog događaja, uz “duboko žaljenje zbog ekološkog akcidenta na vodotoku Vezišnice i Ćehotine”.

Debeljević i Babić se terete za krivično djelo zagađenje životne sredine. Šestoviću i Vukašinoviću se stavlja na teret krivično djelo nepreduzimanja mjera zaštite životne sredine. Za oba krivična djela optužena je i EPCG kao pravno lice.

Šestović i ostali optuženi juče su kazali da je ispuštnje procjednih voda s deponije Maljevac, na koju Termoelktrana odlaže pepeo i šljaku, jedino tehnološko rješenje koje je moguće primijeniti trenutno, te da je to rješenje predviđeno i integrisanom dozvolom koju je nadležno Ministarstvo izdalo za period do kraja 2023. godine.

Šestović je kazao da je nakon akcidenta ekološki inspektor naložio zavarivanje tri ventila iznad Vezišnice kako bi spriječio dalje izlivanje otpadnih voda u Vezišnicu.

“Zbog toga je 15. decembra došlo do havarije u TE koja je prouzrokovala milionsku štetu. Zbog nemogućnosti otvaranja drenažnog ventila a zbog kvara na tansportnoj liniji pukom srećom nije došlo do žrtava. Voda iz tehnološkog procesa koja je trebalo da ode u rijeku, otišla je na pumpe na mjestu gdje rukovodioci izvršavaju svoje radne zadatke. To je izazvalo zastoj u radu TE od nekoliko dana”, rekao je Šestović što su potvrdili I ostali optuženi.

Vukašinović, koji je dugo godina bio direktor TE kazao je da postojeći sistem mora funkcionisati kao do sada I da će sve tako biti dok se ne uradi nova deponija i sistem za prečišćavanje otpadnih voda.

“Ventil je 15 godina otvaran jer pumpe nisu funkcionisale. Tvrdim da ne može doći do masovnog pomora ribe usljed ispuštanja otpadnih voda sa deponije Maljevac”, rekao je Vukašinović.

Debeljević je kazao da voda sa deponije Maljevac nije mogla da izazove pomor ribe, navodeći da ovce mještana redovno vodu piju sa sa deponije Maljevac i da nijednoj koliko on zna do sada ništa nije bilo. Odbrana optuženih dostavila je sudu I fotografiju koja to potvrđuje.

I Babić je kazao da niko od inspekcije nije tražio da se primijeni način transporta pepela i šljake jer je to kako je rekao jedino moguće tehničko rješenje u sadašnjim uslovima.

U svojstvu svejdoka saslušan je i predsjednik Sportskog ribolovnog kluba “Lipljen” Vaso Knežević i radnik TE koji je otvorio ventil.

Knežević je kazao da je do pomora ribe došlo u dužini toka od 14 kilometara. Rekao je da je i EPCG uplatila klubu 341.000 eura po osnovu štete. Na pitanje advokada Gorana Rodića ko je utvrdio da je TE odgovorna za pomor ribe, Knežević je kazao da su to uradili stručnjaci PMF-a. Vukašinović je najavi da će on kao akcionar, podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih u EPCG zbog štoga što su uplatili novac “Lipljen”u iako nije utvrđen uzrok pomora ribe

Krivi im inspektori što su naredili zatvaranje ventila

Šestović je kazao da će EPCG podnijeti krivičnu prijavu protiv inspektora koji su naredili zatvaranje ventila, zbog višemilionske štete koju je pretrpjela EPCG.

On je kazao da im inspekcija nikada nije naredila da na druge načine ispuštaju otpadne vode.

Na pitanje sutkinje da li je u opisu njegovog posla bila I obaveza preduzimanja mjera na zaštiti životne sredine Šestović je kazao da mu nije poznato I da to niko iz EPCG od njega tražio.

“Nikada u budžetu TE nije predviđan novac za te namjene”, rekao je Šestović.