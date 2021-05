EPCG: Vanredni popust od 13 odsto za redovne platiše

Računi za struju za maj, za redovne platiše, biće umanjeni za 13 odsto, a olakšice očekuju i penzionere i građane koji se nalaze na birou rada, najavio je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Milutin Đukanović.

On je za TV A1 kazao da će penzionerima, koji imaju primanja ispod 222 eura, kao i građanima koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, računi biti umanjeni za 40 odsto.

Svi građani koji do 31. maja budu izmirili račune za struju dobiće popust od 13 odsto i to na sve stavke na računu naveo je Đukanović.

Do sada je, kako je rekao, samo EPCG davala taj popust, i to je na ukupnom računu iznosilo od pet do šest odsto.

Sada će i Crnogorski elektrodistributivni sistem davati popust od 13 odsto, a slično očekujemo i od Crnogorskog elektroprenosnog sistema, tako da će majski račun urednim platišama biti umanjen za 13 odsto u odnosu na ukupan račun naveo je Đukanović.

On je kazao da se u narednom periodu može očekivati i dodatno sniženje cijene električne energije.

Đukanović je istakao da EPCG pokazuje odgovoran odnos prema potrošačima i najavio novi paket popusta za plaćanje struje na rate.

Kazao je da saradnja sa Elektroprivredom Srbije može donijeti niz benefita građanima dviju zemalja, kako kada je u pitanju realizacija razvojnih projekata, tako i iskorišćavanje energetskih potencijala.