Godišnjica osvećenja hrama Sretenja Gospodnjeg u Ranče polju na Jabuci, na granici između Prijepolja i Pljevalja, molitveno i svečano je proslavljena 9. maja 2021. godine, u Nedelju drugu po Vaskrsu – Tominu.

Božanskom Liturgijom predstojao je Njegovo Preosveštenstvo Episkop mileševski g. Atanasije uz sasluženje nastojatelja Svetouspenjske obitelji u Seljanima kod Prijepolja igumana Petra i protođakona Ivana Savića.

Poučavajući verni narod okolnih mesta koji se sabrao kod svetog hrama da sa svojim Episkopom uznese molitve i izrazi blagodarnost Bogu za sva dobra koja nam nesebično daje, Preosvećeni je rekao: – Današnji praznik i današnje Jevanđelje koje smo čitali upućuju nas gde treba da tražimo ono što nam treba i gde to možemo naći. A to je: gde možemo naći Izvor Života, mir duši, gde možemo naći radost srcu, gde možemo naći hrabrost pred životom.

Episkop je još jednom podsetio na reči pročitane iz Jevanđelja i pojasnio i približio vernima koju nam poruku nose i na šta nas upućuju: – Gospod se u ono vreme javio Svojim učenicima i daje im ono što je njima u tom trenutku bilo potrebno. Kaže im: Mir vam. Mir njihovoj duši, uznemirenoj, usplahirenoj. Daje hrabrost njima, obeshrabrenima. Jedini onaj ko može dati mir jeste Gospod Hristos, i Svetitelji Njegovi, jer će ih On osposobiti za to, On će im dati Duha Svetoga koji je duh mira, tako da i Svetitelji unose mir u duše ljudi.

– Uverivši se u Vaskrsenje Hristovo Apostol Toma uzvikuje: Gospod moj i Bog moj. Gospod tada kaže: Blago onima koji ne videše a verovaše, a to se odnosi na one koji su živeli u kasnijim vekovima, jer, oni će poverovati iako nisu u tome vremenu bili očevidci. A poverovaće tako što će Gospod Hristos poslati svoje učenike koji su videli, po celome svetu, i snabdeće ih silom Duha Svetoga, da idu i propovedaju Njega, Hrista Vaskrsloga. Da objavljuju ono što su videli i iskusili. I upravo to iskustvo će biti predavano sa kolena na koleno, do našega vremena.

– Ali do toga saznanja mi dolazimo i na drugi način, tako što živimo u Hristu Vaskrslome. Mi imamo to iskustvo ne samo po priči, po svedočenju, nego mi iskustvo života sa Živim Hristom imamo i lično. Svaki put kada se pričešćujemo Njegovim Telom i Njegovom Krvlju, Njega Vaskrsloga, mi obnavljamo u sebi, primamo, tu vaskršnju moć od Gospoda Hrista, i ona živi u nama, rekao je Episkop Atanasije i ohrabrio sve da u ova smutna vremena, u vreme klonulosti, u vreme bolesti, budemo svesni ovog Božijeg javljanja i ovog blaga koje je dao i predao Gospod Hristos.

Starešina hrama Sretenja Gospodnjeg i paroh seljanski protojerej-stavrofor Slobodan Simić sa svojim parohijanima, privrednicima Jabuke, Aleksandrom Reljićem i Bogdanom Matovićem, priredio je pored hrama trpezu ljubavi. I svi zajedno su se okrepili telesnim dobrima pripremljenim i posluženim, uz duhovno osnaženje srpskim rodoljubivim guslarskim pesmama koje su izveli narodni guslari iz Jabuke i Pljevalja.

Izvor: Eparhija Mileševska