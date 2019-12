Episkop Joanikije: U parlamentu sahranjeni pravo i pravda

On se zahvalio „našem čestitom narodu koji je dao podršku svojoj Crkvi“.

„Ne samo što dolazi redovno na bogosluženja i kad pristupa ćivotu Svetog Vasilija, nego i što je istrajao do kraja u ovoj zakonitoj i borbi protiv nepravde, dostojanstveno, hrišćanski izražavajući do kraja svoje neslaganje. Možemo reći, neka su usvojili, taj zakon je već propao, već je mrtvo slovo na papiru. Neka su oni živi i zdravi, ali nigdje u svijetu nema da se zakon o slobodi vjere usvaja na ovakav način“, rekao je on.