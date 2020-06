Episkopski savjet SPC: Vlast u Crnoj Gori epidemiju koronavirusa koristi za promociju vlastoljublja

Vlast u Crnoj Gori epidemiju koronavirusa koristi za promociju opasnijeg virusa – vlastoljublja, a selektivnom primjenom su obesmišljene mjere zaštite protiv virusa, stoji u poruci Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja je večeras pročitana ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.

„Ovo je drugi uzastopni Trojičindan, rođendan Crkve, koji ovdje u našoj državi Crnoj Gori provodimo u strepnji da će ovdašnja vlast pokrenuti ostvarenje svojih najava o podržavljenju Crkve. U pitanju je klasična najava otimanja Svetinja i stavljanja crkvenih poslova i crkvene organizacije – pod državnu upravu. Na taj način se najdirektnije i najbrutalnije u istoj mjeri krše i crkveni kanoni i Ustav ove zemlje, kao imeđunarodno pravo. Zato danas stojimo pred cjelokupnom domaćom i međunarodnom javnošću, dižući svoj glas i kao građani i kao vjerujući ljudi. Iza nas je godinu dana od naše Trojičindanske zakletve, da ćemo braniti svoje Svetinje. Iza nas je pola godine pokušaja da sa ovdašnjim vlastodršcima razgovaramo o izmjeni neustavnog i diskriminatornog Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Na taj razgovor nas je pozivala naša ljudska i građanska savjest i hrišćanska odgovornost, ali i sve relevantne međunarodne adrese. Pola godine slušamo verbalni pristanak državnih vlasti na dogovore i pregovore, a šta imamo u stvarnosti? Imamo odugovlačenje i zaobilaženje teme na jednoj, i očigledno sprovođenje ovog neustavnog zakona nasprovođenje ovog neustavnog zakona na drugoj strani! Ustvari, ova vlast, u ime demokratije, nastavlja djelo komunističkih vlasti Crne Gore, koja je ubila mitropolita Joanikija i više od sto pravoslavnih sveštenika, osudila na jedanaest godina zatvora mitropolita Arsenija za ”propagandnu djelatnost”, srušila Njegoševu crkvu na Lovćenu i odagnala narod od Crkve…“, stoji u poruci Episkopskog savjeta SPC u Crnoj Gori.

Najnovija zbivanja, kako dodaju, nedvosmisleno govore da je Vlada praktično odustala od dijaloga i pregovora.“Prošlo je mjesec dana otkako čekamo odgovor premijera Duška Markovića na mitropolitov dopis da se dijalog i pregovori nastave odmah poslije objavljenog ublažavanja zdravstvenih mjera početkom maja ove godine. Do danas ga nijesmo dobili! Izjava Blaža Šaranovića, direktora Uprave za imovinu, od 6. juna ove godine, jasno nam govori da država – ignorišući dijalog i pregovore – počinje sa sprovođenjem diskriminatornog zakona! Sprovoditi odredbe zakona čije je odredbe stručna javnost ocijenila kao neustavne i diskriminatorne vrijeđa ljudsku inteligenciju i grubo narušava duh elementarnog dijaloga i dogovora i osnovnih ljudskih prava. Očekivali smo, i bio je elementarni red, da će se državni organi suzdržati od bilo kakvih aktivnosti u vezi sa primjenom ovog zakona -dok se pregovori ne bi okončali. Ali ne samo da to nije učinjeno, već su svojim jednostranim pravnim aktivnostima državne vlasti potvrdile da nisu za pregovore ni dogovore, za koje su se do sada samo verbalno, pred domaćom i međunarodnom javnošću, navodno zalagale“, dodaje se u poruci.

Pored svega toga, kako navode iz Episkopskog savjeta SPC u Crnoj Gori, vlast ovih dana „privodi, hapsi i protjeruje sveštenike i vjernike SPC“.

„Ne praveći razliku između episkopa, sveštenika i laika – ali praveći neviđenu diskriminatornu razliku između crkvenih i drugih javnih skupova u Crnoj Gori. Uočljivo je diskriminatorno postupanje državnihorgana prema vjerskim obredima u hramovima i ispred njih u odnosu na razna okupljanja na ulicama crnogorskih gradova, političkim skupovima (kako na burnim državnim proslavama tako i na mirnim građanskim demonstracijama), zatim po tržnim centrima, diskotekama, gradilištima, u državnim organima (dovoljno je pogledati ovih dana gužve u institucijama koje izdaju lična dokumenta). Međutim, sankcionišu se i u korišćenju svojih prava se sprječavaju samo pravoslavni episkopi, sveštenici i vjernici! Tokom zvaničnog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u Crnoj Gori, zdravstvene mjere su selektivno primjenjivane i bile su negativno i represivno usmjeravane samo prema našim vjerskim obredima. Zbog toga je došlo do privođenja mitropolita Amfilohija, pritvaranja episkopa Joanikija idrugih naših sveštenika, a evo i do protjerivanja sveštenika – prvi put u istoriji Crne Gore – koji su, prethodno, sa najviših državnih adresa, proglašeni za ”ilegalce”, ”okupatore” i ”neprijatelje države”! U temeljima svega ovoga je besmislena i anahrona težnja vladajućih struktura da sekularna, multikonfesionalna i građanska država, na početku 21. vijeka, pravi svoju ”državnu” crkvu! Zaboravili su čak i onaj proglas evropskih revolucionara iz 19. vijeka, kojim se tražilo odvajanje Crkve i države, a koji jasno i glasno poziva: ”Slobodna Crkva u slobodnoj Državi”, kao i rezolucije Evropskog Parlamenta, koje su poziv da se u bivšim komunističkim zemljama izvrši oslobođenje od boljševičkog totalitarnog nasljeđa i gaženja elementarnih ljudskih prava“, stoji u poruci Episkopskog savjeta u Crnoj Gori.

Ocjenjuju da u Crnoj Gori zakon nije jednak za sve.

„Dužni smo da o svemu ovome obavijestimo relevantne međunarodne adrese o hronologiji neposredne diskriminacije i primjene dvostrukih aršina u Crnoj Gori i o dokazima kako u ovoj zemlji zakon nije jednak za sve. Suvišno je i govoriti o tome da je ovakvim neprincipijelnim i selektivnim sprovođenjem zdravstvenih mjera – obesmišljeno njihovo postojanje i svrha njihove dalje primjene. Pored velike žrtve i čovjekoljublja koje su pokazali crnogorski ljekari u bolnicama i ambulantama – u čemu smo im, kao Crkva, pomagali i molitvom i materijalnom pomoći – moramo istaći da smo pojedine mjere tzv. zdravstvenih vlasti doživjeli kao mjere protiv Crkve, a ne protivzlokobnog virusa. Očevidno, državna vlast koristi virus radi afirmacije svog još opasnijeg virusa – vlastoljublja, kao i privatizovanja, ne samo državno-narodne, nego i crkvene imovine“, dodaje se u poruci.

Ne postoje razlozi, kako smatraju, zbog kojeg bi mogli da očekuju „dobronamjeran i častan odnos“ aktuelnog režima prema Crkvi.

„Naprotiv, jasno nam je šta bi čekalo naše Svetinje da se kojim slučajem njih domogne ova vlast. To su, uostalom, dokazali i pokazali i ovih dana: nedavnom prodajom akcija preduzeća ”Sveti Stefan hoteli”, kojem, nažalost, nepravedno i bezakono pripadaju i ostrvski hramovi, kao i donošenjem odluke o prodaji drevne vodenice manastira Svete Trojice u Pljevljima. Svojim diskriminatornimi nejednakim djelovanjem državna vlast pospješuje i vjersku netrpeljivost i nesigurnost u sredinama gdje pravoslavni čine izrazitu manjinu lokalnog stanovništva. Sjetimo se samo događanja na Svaču, uklanjanja krsta u Martinovićima kod Gusinja sa mjesta na kome su ostaci crkve srušene od fašista 1941. godine ili jučerašnjeg nebivalog rušenja konaka Svetog Vasilija Ostroškog na Briskoj Gori kod Ulcinja, uz sramno angažovanje Specijalne antiterorističke jedinice, kao da su sestre monahinje i nekoliko tamošnjih sveštenika oružana prijetnja za ovu državu.“

Snaga države se, kako ističu, ne pokazuje „silom oružja i nasiljem prema sopstvenim građanima“, već urednim, slobodnim i nekorumpiranim institucijama i vladavinomprava za sve podjednako.

„A sada, ovdje pred javnošću i pred državnim institucijama koje moraju da budu u funkciji dobrog napretka ovog društva i svakog građanina, prvjenstveno obnovom pravdoljublja, objavljujemo da naš protest protiv nepravde nastavljamo mirnim i molitvenim litijama. Litijama koje će krenuti u svim hramovima crnogorskih gradova od Nedjelje svih Svetih, 14. juna ove godine i to istim onim ulicama na kojima smo ovih dana mogli vidjeti i druga masovna okupljanja – proteste, državne proslave i obične šetnje građana, kojih, Bogu hvala, ima više od svakog prebrojavanja“, dodaju iz Episkopskog savjeta SPC u Crnoj Gori.

Poručili su kako će se truditi da prilikom organizacije litija poštuju zakonske odredbe o javnim okupljanjima.

„Naše litije idu ka ostvarenju četiri cilja: mir, ljubav, pravda i bratsko pomirenje! I taj ćemo cilj postići, uz Božiju pomoć. Pozivamo predstavnike crnogorske Vlade i skupštinske većine – one koji su predložili i izglasali ovaj neustavni i diskriminatorni anti-zakon, kao i one koji očigledno namjeravaju da ga sprovode silom na sramotu, da odustanu od svojih jednostranosti i inata, i da državu sa njenim pravnim poretkom, gradimo zajednički, u dogovoru, poštujući Ustav i Božiju pravdu. Pozivamo ih na bratsku slogu i pomirenje, na iscjeljenje od bratomržnje, ali istovremeno, kao sveštenstvo i monaštvo Srpske Pravoslavne Crkve u Crnoj Goriporučujemo, potvrđujući svenarodnu zakletvu: Ne damo svetinje“ zaključuje se u poruci Episkopskog savjeta SPC u Crnoj Gori.

Izvor: vijesti