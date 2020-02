Episkopski savjet: Veljović odbio sastanak, politički pritisak na Upravu policije

„JEDNOSTRANI AKT“

„Pozivamo Upravu policije da vrši svoje dužnosti u skladu sa svojim zakonskim obavezama. Tu su da služe narodu Crne Gore“

Litije se od Božića održavaju nedjeljom i četvrtkom.

„Obrazloženje policije je od grada do grada i od slučaja do slučaja bilo različito i nerazgovjetno. Navedeni razlozi njihovog odustajanja od dosadašnjeg angažovanja kretali su se od zamorenosti policijskog ljudstva, preko informacija o mogućim incidentima, do pozivanja na to kako dosadašnje litije nijesu vršene po zakonu, te da je i sama policija, učešćem u njihovom organizovanju, navodno kršila zakon. Jedan broj policijskih načelnika se pozivao na netačno prenijetu izjavu sveštenika Gojka Perovića (datu u nedjelju RTS-u) kako Crkva ima teškoća sa organizacijom litija – što je velika obmana javnosti ako se zna da ta izjava u cjelosti glasi da pored svih teškoća uspijevamo da sve organizujemo uz Božiju pomoć i pribranost i snagu naroda“, navodi se u saopštenju Episkopskog savjeta.

U saopštenju se dodaje da je iz kancelarije Mitropolije crnogorsko-primorske danas tim povodom ostvaren kontakt sa direktorom policije Veselinom Veljovićem, i zatražen hitan sastanak, na kom bi se zajednički sagledale sve eventualne poteškoće i gdje bi se ponudila kadrovska pomoć policiji od strane redara – volontera iz redova Crkve.

„Sastanak je bio potreban tim prije što su velike i mnogoljudne litije zakazane za četvrtak i nedjelju veče, pa nam jednostrano povlačenje policije sa crnogorskih ulica pravi veliki organizacioni problem. Smatrali smo da se u dogovoru mogu prevazići svi problemi i da pravo građana na mirno okupljanje i pokazivanje neslaganja sa političkim odlukama, ne smije biti dovedeno u pitanje. Veljović je odbio hitan sastanak, navodeći da može da razgovara tek poslije nedjelje, dovodeći Crkvu na taj način, pred svršen čin u pogledu organizacije litija sjutra veče i u nedjelju. O ovom jednostranom i neobjašnjivom potezu crnogorske policije (sličnom jednostranom usvajanju Zakona o slobodi vjeroispovijesti od strane Vlade Crne Gore) u toku dana ćemo obavjestiti sve ambasade u Crnoj Gori kao i predstavnike međunarodnih organizacija, a od Uprave policije tražimo formalno i pravno utemeljeno obrazloženje, kako ne bismo bili prinuđeni da sami zaključimo kako su naši protestni skupovi naprasno i bez povoda, zabranjeni od strane vlasti“, kazali su iz Episkopskog savjeta.

Napominju da je Crkva dosad imala vrlo korektnu saradnju i dogovore sa organizacionim djelovima policije u svim gradovima.

„Ovakvu iznenadnu promjenu stava svih njih – od zahvalnosti Mitropoliji zbog mirnih okupljanja do odbijanja saradnje – možemo objasniti samo političkim pritiskom na Upravu policije. Pozivamo Upravu policije da vrši svoje dužnosti u skladu sa svojim zakonskim obavezama. Tu su da služe narodu Crne Gore. Oni koji su u desetinama i stotinama hiljada u litijama, takođe su poreski obveznici i od njihovog novca se ta ista policija finansira. Istovremeno obavještavamo vjerni narod da će se naša molitvena i protestna okupljanja bez izuzetka nastaviti, a o načinu njihovog sprovođenja sveštenstvo će se dogovoriti sa svojim episkopima i o tome blagovremeno obavijestiti vjernike“, zaključuje se u saopštenju Episkopskog savjeta SPC u Crnoj Gori.