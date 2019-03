Erste banka inovirala gotovinske i kredite za refinansiranje

Erste banka je inovirala gotovinske i kredite za refinansiranje postojećih kratkoročnih i srednjoročnih obaveza u Erste banci ili u drugim bankama. Osim što mogu refinansirati postojeće obaveze za kredite, lizing, prekoračenja po računu, kreditne kartice, kao i sve ostale finansijske obaveze, korisnici ovog kredita mogu dodatna sredstva podići u gotovini, shodno svojim potrebama i bonitetu.

Maksimalan iznos gotovinskog kredita je povećan na 25.000 eura, nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi od 6,5% do 7,49% na godišnjem nivou, rok otplate do 120 mjeseci, a naknada za obradu kredita iznosi do 1,5%. Krediti se odobravaju bez hipoteke. Za iznose od 20.000 eura do 25.000 eura potrebna je riziko polisa životnog osiguranja za korisnika kredita, koja pokriva najmanje 40% ukupnog iznosa kredita. Ova polisa služi kao zaštita sudužnika ili nasljednika od eventualne obaveze da vraćaju kredit u slučaju nepredviđenog kritičnog događaja.

Primjer:

sa polisom životnog osiguranja za žene sa polisom životnog osiguranja za muškarce bez polise životnog osiguranja Iznos kredita 23.000 € 23.000 € 18.000 € Rok otplate 120 mjeseci 120 mjeseci 120 mjeseci Nominalna kamatna stopa 7,25% 7,25% 7,25% Mjesečni anuitet 270,02 € 270,02 € 211,32 € Trošak premije za polisu životnog osiguranja 93,48 € 197,96 € – Administrativna naknada 122,00 € 122,00 € 187,00 € Ukupna kamata 9.402,84€ 9.402,84€ 7.358,72€ Efektivna kamatna stopa 7,72% 7,83% 7,74% Ukupan iznos koji potrošač plaća 32.618,32 € 32.722,80 € 25.545,72 €

