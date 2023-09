Eskobar: Izbjeći da se u crnogorsku vladu uvede antizapadna stranka

Ako Crna Gora to uradi, onda bira da prihvati pritisak druge zemlje u odnosu na preporuke transatlantske zajednice, kazao je američki zvaničnik

Gabrijel Eskobar, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara, izjavio je u vezi sa pregovorima o novoj crnogorskoj vladi, da posvećenost evropskom putu, članstvu u NATO-u i borbi protiv korupcije ne ispunjava svaka stranka u političkom spektru u Crnoj Gori.

– Međutim, vjerujem i da predsjednik Milatović i mandatar Spajić dijele te ciljeve i izazov je da bi trebalo da sastave vladu od stranaka za koje vjeruju da će ih ispuniti. Postoje neki narativi koji veoma odmažu. Jedan je da bi isključivanje najveće anti-zapadne stranke bilo protivno volji naroda. To nije tačno. Voljom naroda se biraju pojedinačne stranke, a na mandataru je da utvrdi kako će sastaviti vladu. Drugi je da bi se isključili glasovi etničkih Srba. Rekao bih da ni kod jedne od stranaka s kojima mandatar Spajić želi da formira vlade ne postoji anti-srpsko raspoloženje. U stvari, priličan broj ima značajan dio birača koji su etnički Srbi. I na kraju, postoji najmanje jedna stranka koja kaže da je spremna da prihvati bilo koju spoljnopolitičku odluku vlade, ako im Beograd to dozvoli. To je suštinski nedemokratski i neprihvatljivo – ideja da bi jedan dio koalicije kontrolisala strana vlada i da bi taj dio bio više lojalan lideru strane zemlje, a ne premijeru ili crnogorskim biračima – kazao je Eskobar u razgovoru za Glas Amerike.

Glas Amerike: Kako bi SAD reagovale kada bi koalicija „Za budućnost Crne Gore“ bila dio vlade, imajući u vidu da je gospodin Spajić, kako pojedini smatraju, pod pritiskom, uključujući i predsjednika Milatovića, da bivši Demokratski front bude dio vlade?

Eskobar: Razumijem da postoji mnogo pritiska koji dolazi s jedne strane. Međutim, bilo je mnogo preporuka, ne bih rekao zahtjeva, već preporuka iz SAD, Evropske unije, Velike Britanije i čak i NATO-a da bi Crna Gora trebalo da izbjegne da u svoju koaliciju uvede anti-NATO, anti-zapadnu političku stranku koja je i protiv Evropske unije. Ako Crna Gora to uradi, onda bira da prihvati pritisak druge zemlje u odnosu na preporuke transatlantske zajednice. Ne mislim da je sada potrebno razmišljati o tome šta bi se poslije dogodilo. Crna Gora je veoma čvrsta i dobra NATO članica i saveznica i očekujemo da to nastavi i dalje.

Glas Amerike: Da li su vam vidljivi spoljni pritisci na proces formiranja vlade u Crnoj Gori, naročito iz Srbije?

Eskobar: Mislim da postoji pritisak unutar stranaka, sa svih strana, na to kako bi trebalo formirati vladu. Naše ohrabrivanje je veoma otvoreno i javno. I naša očekivanja su veoma jasna građanima Crne Gore. Nisam siguran da su neki ljudi, koji vrše pritisak da druga stranka uđe u vladu, toliko transparentni i otvoreni o tome zašto je žele u vladi.

