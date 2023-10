Velika se frtutma digla u Crnoj Gori. Ustalo je „kuso i repato“ na čelu sa Milom Đukanovićem, u namjeri da onemogući popis planiran od 1-15. novembra ove godine. DPS je u jednom u pravu, nigdje pod kapom nebeskom nije bilo takvog i tolikog etničkog inženjeringa kao u poslednjih 80 godina u Crnoj Gori. Treba li podsjećati šta je pisalo u zemljopisu za III razred Osnovne škole 1895. godine: „svi ljudi koji žive u našoj domovini jesu Srbi, koji su većinom pravaslovne vjere, a ima ih nekoliko rimokatoličke i muslimanske“. U Srednjoj školi se uči da je formiranje nacije proces dugog trajanja. Jedino se za vještačke „nedovršene“ i „nacije sa greškom“ zna tačan dan i godina nastanka. Tako je nastala i crnogorska nacija, koja je promovisana Đilasovim člankom u prvomajskom broju Borbe 1945. godine. Kakav je to etnički inženjering, bolje rečeno etnocid bio. To su mogli samo komunisti da urade, jer su vjerovali da svijet počinje od njih. Poznata je čuvena anegdota kada je Tito prekorio Blažu Jovanovića, : „Boga ti Blažo kakva ste vi nacija, kad vam od tri najvažnije funkcije u Crnoj Gori, dvije zauzimaju Srbi“. A Blažu nije trebalo dvaput govoriti, jer je vjerovao da je „lenjinsko – staljinski princip rešavanja nacionalnog pitanja odnio pobjedu u Crnoj Gori“. Zato Srbi u Crnoj Gori za njega nisu ni postojali. Kada je u Beogradu 1946. godine govorio, tokom rasprave o budžetu u Narodnoj skupštini FNRJ, izgovorio je : „Htio bih da naglasim da u našoj Narodnoj republici živi jedan broj Šiptara i jedan broj Muslimana“. Srbe nije ni pomenuo. I dok je onu rečenicu iz zemljopisa za III razred osnovnih škola odobrila Knjaževsko – crnogorska kancelarija ovaj etnocid nad Srbima bio je posledica „lenjinsko–staljinskog principa“ koji su formulisali Kominterna i Drezdenski kongres Komunističke partije Jugoslavije ( KPJ). U skladu sa tim na popisu 1909. godine, čak 94,25% stanovnika Crne Gore se izjasnilo kao Srbi, a informbirovske 1948. godine, samo 1,78%. Shodno popuštanju „lenjinsko–staljinskog principa“, smanjivao se broj Crnogoraca, a povećavao procenat Srba. 1953. godine Crnogorci 86,62% Srbi 3,3% 1961. godine Crnogorci 81,37% Srbi 2,99% 1971. godine Crnogorci 67,15% Srbi 7,46% 1981. godine Crnogorci 68,54% Srbi 3,32% 1991. godine Crnogorci 61,86% Srbi 9,34% 2003. godine Crnogorci 43,16% Srbi 31,99% Ovu činjenicu o naglom porastu broja Srba 2003. godine Milogorci pokušavaju da objasne razvojem demokratije u Crnoj Gori. Upravo je obrnuto. Sve dok su u Jugoslaviji bitisali: „bratstvo i jedinstvo“, ideološki ateizam kao državna politika i moralno politička podobnost, a u Crnoj Gori prvo srpsko-hrvatski, a potom srpski jezik i neupitnost kanonske Srpske pravoslavne crkve, mnogi su vjerovali da su Crnogorci i Srbi isto, pa nije toliko ni važno kako će se izjasniti. Još ako izjašnjavanje kao Crnogorac donosi benefite u karijeri, nije grijeh iskoristiti takvu mogućnost. Ali kada je promovisan crnogorski jezik, a tzv. Crnogorska pravoslavna crkva registrovana u policijskoj stanici na Cetinju, postalo je jasno kuda to vodi i šta se iza brda valja. Zato je na istom popisu 2003. godine broj govornika srpskog jezika bio 63,49%, a crnogoskog 21,96%. To nije smetalo Milovom režimu da crnogorski jezik ozakoni kao službeni. Dok je Marović bio u vlasti makar se znalo da „drugi ne može biti prvi“ i da „manje ne može biti veće od većeg“. Kod Mila ni to nije važilo. Na sledećem popisu uprkos pritiscima i ucjenama srpski jezik je i dalje dominantan. 2011. godine Crnogorci 44,98% Srbi 28,73% srpski jezik 42,88% crnogorski 36,97% A onda se 2019. godine krenulo u „novi civilizacijski krug“, objavljen je rat Srpskoj pravoslavnoj crkvi i najavljene traktorijade, Njegoš je proglašen genocidnim pjesnikom, priznanjem lažne države Kosovo pogažen kosovski zavjet i uvedene sankcije Rusiji. Zaživio je ustaški princip. „Udar je našao iskru u kamenu“ , desio se litijski ustanak na čelu sa mitropolitom Amfilohijem i režim je srušen na parlamentalnim izborima 30. avgusta 2020. godine. Time je Milov državni projekat rasrbljavanja Crne Gore i pravljenja antisrpskih Montenegrina od Crnogoraca doveden u pitanje. Zato bi odlaganje popisa i mogućnosti da se građani prvi put slobodno izjasne o svojoj nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, bio poraz istorijske, tradicionalne i demokratske Crne Gore, i prvi korak na putu povratka Mila Đukanovića na vlast.