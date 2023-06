„Evropa sad 2“ za ekonomski preporod Crne Gore

Lider Pokret “Evropa sad” Milojko Spajić poručio je da sa programom “Evropa sad 2.0” Crna Gora imati najkonkurentniju privredu u Evropi, uz maksimalno poštovanje prava radnika.

On kaže da će sve to dovesti do velikog investicionog zamaha u 2025. godini i ekonomskog preporoda Crne Gore.

“Kao što najavljujemo od septembra 2022. godine, program “Evropa sad 2.0” će se sprovesti na potpuno identičan način kao i program “Evropa sad 1.0”. Potrebno je godinu dana fiskalne konsolidacije i sprovođenja raznih mjera kako bi građani osjetili sve benefite nastavka našeg uspješnog programa iz decembra 2021. godine”, naveo je Spajić.

Kaže da je prvo potrebno smanjiti neproduktivnu potrošnju za 150-200 miliona eura.

“Izglasaćemo i dodatne mjere na prihodnoj strani kao što su markiranje goriva, zakon o igrama na sreću itd. Primijenićemo zakon koji smo usvojili 2022. godine i naplatićemo 80% poreza na svu nelegalno stečenu imovinu”, naveo je Spajić.

Najavljuje i sveobuhvatnu reformu penzionog sistema koja podrazumijeva odvajanje zarađenog i socijalnog dijela penzije.

“Socijalni dio penzije će se finansirati zaustavljanjem zloupotreba u socijali, koje se mogu spriječiti socijalnim kartonom koji je bio u fazi izrade u 42. Vladi”, kaže Spajić.

Kao četvrti korak navodi da će 12 mjeseci od formiranja Vlade (do kraja 2024. godine, ukoliko se ona formira ubrzo poslije parlamentarnih izbora), sprovesti sveobuhvatnu reformu koja će uključivati minimalnu zaradu od 700 eura, novu poresku reformu koja bi oslobađala poslodavce od fiksnih troškova kao što su direktni porezi čime bi se, kako zaključuje, napravio balans između prava radnika i održivosti privrede.