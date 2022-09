Evropa sad predala listu, na čelu dr Dane Marković

Pokret Evropa sad! predao je potpise podrške građana za odborničku listu u Pljevljima u susret lokalnim izborima koji će se održati 23. oktobra. Predaji potpisa su prisustvovali dr Dane Marković, nosilac liste i Milojko Spajić, predsjednik Pokreta.

„Iskreno i otvorenog srca želim da zamolim sve građane Pljevalja da zaboravimo na lažne podjele i ujedinimo se oko zajedničkog cilja, boljeg života za sve. Važno je da razvojne projekte stavimo ispred politike i krenemo ka ostvarenju novog velikog projekta, a to je prosječna plata od 1000€, minimalna penzija od 450€ i koristeći sve potencijale koje imamo iskorijenimo nezaposlenost. Ko vjeruje taj može, ko može taj ide naprijed“, kazao je dr Marković.

„Nikada nisam zaboravio gostoprimstvo mojih sugrađana i zajedništvo koje nas karakteriše. Sve to me je spremilo za neki drugi svijet iz kojeg sam se vratio da svojim iskustvom pomognem da Pljevlja povrate ugled industrijskog grada, grada kulture i razvoja. Zadovoljstvo mi je što su nam se na putu ka ostvarenju tog cilja pridružili ljudi poput dr Dana kojeg pljevaljska čaršija poznaje kao izuzetnog stručnjaka i čovjeka sjajnih ljudskih osobina“, rekao je Spajić.

Predaji potpisa prisustvovao je i član predsjedništva Pokreta Mirko Đukić, ali i kandidati za odbornike u lokalnoj Skupštini.

Na listi koju predvodi dr Dane Marković Pljevljaci će glasati i za:

Aničić Vladan, Mr.Ecc, Rosić Tamara, Inženjer građevine, Drobnjak Milomir, pravnik, Marković Nikoleta,, inženjer poljoprivrede, Žarko Pejatović,, inženjer rudarstva, Andesilić Radoman, pravnik, Tešović Milijana,, inženjer zaštite na radu, Vladimir Đuković, doktor medicine, Terzić Marko, dr stomatologije, Pljevlja Tomčić Jelena, student Biotehničkog fakultet, Gazdić Darko, ekonomista, Vahid Kavazović,, Spec. Elektrotehničkog fakulteta, Mr Ljiljana Đondović, prostorni planer, Golub Pupović, , inženjer rudarstva, Saša Bjeković, , Preduzetnik, Tešović Tamara,, student Milan Gvozdenović, inženjer mašinstva, Nikola Pejović, , dr specijalizant, Radmila Rovčanin, pravnik, Pravnik, Miljan Zečević, Politička ekonomija, Jestrović Dejan, inženjer Ekologije, Marina Vraneš,, SSS, Miroslav Đurišić,, inženjer arhitekture,, Branislav Furtula, , penzioner, Pljevlja Ivana Soković, sanitarni inženjer, Pljevlja Marko Rovčanin, poljoprivredni proizvođač, Aleksandar Bjeković, menadžer u prodaji, Snežana Đurišić, student, Mirko Stojkanvoić,, student, Jovica Tanjević, pravnik, Pljevlja Veselin Dromnjak, inženjer zaštite životne sredine.