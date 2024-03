Faliće do 25.000 sezonskih radnika

Crnogorskom tržištu će ove godine faliti do 25 hiljada sezonskih radnika, podaci su Zavoda za zapošljavanje. I uoči ove sezone pitanje je ima li Crna Gora dovoljno sezonskih radnika, navodi TVCG.“Sezonci su u velikom problemu, počev od plaža gdje fali snage za spasioce na plažama, pa idemo do kuvara, šankera i sve kvalifikovane radne snage jer kvalifikovana radna snaga je veliki problem”, rekao je za TVCG Luka Vučković iz Udruženja ugostitelja.“To su poslovi sezonskog karaktera, dakle pozicije kuvara, konobara, šankera, pomoćnih radnika u kuhinji i tako dalje. Naravno, sobarica i higijeničarki, čini se da smo tu bili najtanji”, dodaje Jelena Kaluđerović iz Budvanske rivijere.A kvalifikovana ili ne, domaća radna snaga već godinama se odlučuje za sezonski posao u inostranstvu. Što zbog veće plate koja jeste porasla i u Croj Gori, tako i zbog ugovora koji traju i van sezone što poslodavci ovdje ne mogu da im ponude.“Lokali gdje je četiri do pet zaposlenih to rade i plaćaju radnicima ne punu platu, ali tokom zime dio te plate i na taj način uspiju da održe to poslovanje, veliki sistemi teško to mogu da izvuku”, kaže Vučković.“S obzirom da se radi o velikom broju radnika, nijesmo u mogućnosti da to radimo sa svim radnicima”, dodaje Kaluđerović.A u nedostatku domaće, traži se strana radna snaga.“Ako uzmemo podatke od prošle godine kad je 24 hiljade dozvola za rad stranaca izdato, onda mi možemo reći da će ove godine faliti našem trzištu otprilike i ta brojka, 24 do 25 hiljada koje će se očekivano nadomjestiti iz inostranstva”, kazao je Aleksandar Rakočević iz Zavoda za zapošljavanje.“Preduzeli neophodne akcije da dovedemo radnu snagu iz dalekih zemalja, ovdje prije svega mislim na Indiju”, kazala je Kaluđerović.A na veliki broj radnika iz inostranstva, stiže i veliki broj gostiju iz regiona. Ugostitelji strahuju da će i njih usluživati na engleskom. Zato, u posljednjem momentu, da popune dio radnih mjesta tokom ljeta, stižu studenti.“Mislim da su i poslodavci počeli da uviđaju svoju neku ulogu u cijeloj toj priči i da ako se oni ne pomjere sa mrtve tačke, ako oni malo više sebe ne daju i ne pruze u pogledu uslova i to ne govorim samo o zaradi, već i o uslovima smještaja i ishrane, poštovanje prava radnika u toku obavljanja poslova u turističkoj sezoni. Prosto da moraju da malo profesionalizuju sebe i dovedu to na jedan nivo koji će biti zadovoljavajući za naše mlade ljude”, kaže za TVCG Andrej Vukčević iz Studentskog parlameta.Konačne prognoze koliko će radnika faliti ove sezone, te koliko će ih doći iz inostranstva, očekuju se krajem aprila.

Izvor: Volim Podgoricu