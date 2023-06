Feđi pomoć i dalje potrebna, građani sakupili 100.000 eura

Opet je dječak ujedinio Crnu Goru. Kako bi nastavio bitku s teškom bolešću, Feđi Alkoviću iz Podgorice potrebna je pomoć. Za samo nekoliko dana građani su sakupili stotinu hiljada eura, polovinu iznosa koji je potreban za njegovo liječenje u Njemačkoj. Dok se akcija prikupljanja novca nastavlja, roditelji kojima dan traje kao vječnost, poći će na put sa Feđom, znajući da ipak neće moći da završe sve planirano. Zato, sedmogodišnjem dječaku i dalje trebamo svi.

Od roditelja koji se bore za svoje dijete niko nije jači i hrabriji. Tako su i Alkovići istrajni u tome da svom sedmogodišnjem Feđi, koji četiri i po godine bije bitku s teškom bolešću, obezbijede bezbrižno djetinjstvo.

„Jedan dan bude dobro, drugi loše… On je rekao da neće da ide niđe “nemojte da me vodite niđe”.. I meni je teško kad se on pomene. Borimose dok god ima nade“, poručio je Aris Alković.

A nadu i razlog da se, ni nakon tri operacije ne predaju, Alkovići vide u odlasku za Njemačku radi Feđinog liječenja.

„Nadam se, nama je dan kao vječnost,da ćemo u srijedu ili četvrtak krenuti. Razmatrala se operacija koja je visokorizična ona je po strani za sad. Čeka ga protonsko zračenje čija jecijena 83 hiljade“, dodaje Aris.

Nakon toga Feđabi trebalo da nastavi s biološko-imunološkom terapijom u Štutgartu. A kako bi uopšte krenuli u novu borbu za Feđu, Alkovićima je potrebno 200.000 eura. Za sada je prikupljena polovina novca.

„Ovo što smo do sad skupili 100.000 eura je da imamo da odemo, jer s ovih 200.000 nećemo moći da završimo sve što je planirano“, dodaje on.

Zato sedmogodišnjem Feđi trebamo svi. Kutije za pomoć postavljene su u Nikšiću, Budvi, Tivtu i Podgorici, a novac je moguće uplatiti i na žiro račun. Pomoć se prikupljala i proteklih dana. Na jedinstvu su crnogorskoj javnosti Alkovići zahvalni.

„Ljudi se raspituju i daju riječi podrške i to nam znači jer vidimo da nismo sami u svemu tome. Posebno bih se zahvalio Nataši Kovačević za sve što je uradila za našeg Feđu“, poručuje Aris.

Poznato je da se ljubav umnožava dijeljenjem. Mi imamo jedan, ali dovoljno jak razlog da pokažemosnagu i podržimo Feđu i njegove roditelje da istraju u teškoj borbi.