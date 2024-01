Finansijski izvještaj EPCG najbolji u istoriji

Finansijski izvještaj Elektroprivrede Crne Gore za prošlu godinu biće najbolji u istoriji, poručuje predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović. On je u emisiji „Dobro jutro Crna Goro“ kazao da je izuzetno zadovoljan saradnjom sa novom Vladom. Istakao je da su u toj kompaniji povukli dobre poslovne poteze koji su omogućili suficit elektricne energije, te da ne planiraju povećanje cijene struje.

Milutin Đukanović (Foto: RTCG)

„Čitava dobit EPCG će se kretati oko 70,80 miliona eura. Da ne bude zabune, postoji jedna sporna faktura od 10 miliona eura, da li će to otići na teret CEDIS-a ili će biti prihod EPCG, to ćemo da vidimo, ali kretaće se 70-80 miliona eura”, kazao je on.

Istakao je da je došlo do uvećanja imovine. Smatra da su trgovinom električnom energjom poslovali dobro.

“Mislim da smo jedina Elektroprivreda u region I šire koja nije povećavala cijenu električne energije”, rekao je Đukanović.

Plan EPCG je da u 2020. godini napravi mreko 80 megavata solarnih elektrana.

“Uočili smo sve problem koje imamo, ali do zastoja TE Pljevlja zbog rekonstrukcije moramo da uradimo najmanje 100 megavati solarnih elektrana”, kazao je on.

Poručio je da će svi monteri koji su ostali bez posla veoma brzo biti ponovo angažovani I da će se ponovo vratiti na svoja radna mjesta. Upozorio je da u Njemačkoj monteri imaju plate oko pet hiljada eura, te da ih treba čuvati „kao suvo zlato“.

Istakao je da i u 2024. očekuje dobar poslovni rezultat.

“Imamo izuzetnu saradnju sa novom Vladom. Gotovo na dnevnom nivou komuniciramo. Gospodin Mujović ima dobre reference i zadovoljni smo što je došao na tu poziciju” , stakao je Đukanović.

On je naglasio da ne planiraju povećanje cijene električne energije.

“Mi trenutno ne razmišljamo o povećanju cijene električne energije, mada građani treba da znaju da je Elektroprivreda opterećena značajnim troškovima. Mi moramo na godišnjem nivou preko 40 miliona eura da izdvajamo tim povlaštenim proizvođačima. Takođe, CGES-u plaććamo G komponentu“, kazao je on.

Ističe da je system javnih nabavki veliki problem i očekuje od pravnika i CEDIS-a i Elektroprivrede da naprave predloge izmjena Zakona o javnim nabavkama da se te procedure pojednostavljuju.

Moguće da cijena električne energije u 2025. godini, pogotovo u tim ljetnjim periodu, bude jeftina.

“Zbog čega? Još jeftinija nego danas, jer je ekspanzija izgradnje solarnih elektrana u Evropi. Evo, malo da sačekamo da vidimo našu spremnost, i da vidimo otprilike kretanje na tržištu, bićemo odgovorni i taj posao ćemo na odgovoran način uraditi”, istakao je Đukanović.

Zaključio je da je broj redovnih platiša povećan sa 190.000 na 240.000

Izvor-rtcg