Francuski ambasador u Skoplju: U CG svo bogatstvo u rukama 10 porodica

Francuski ambasador u Skoplju Kristijan Timonije ocijenio je da je Crna Gora prerano počela otvarati poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom a da suštinski napredak nije ostvarila, navodeći primjer – da se u Crnoj Gori konstantno bogati 10-12 porodica, prenose Vijesti.

Timonije je primjerom Crne Gore opravdao oštriju politiku Francuske prema proširenju na zapadni Balkan. Na skupu o evropskim vrijednostima i procesu pristupanja koji je prošle sedmice organizovan u Skoplju, francuski ambasador je kazao da su pregovori Crne Gore postali više “štrikiranje nego stvarni napredak”.

“Da li akumulacija bogatstva u Crnoj Gori pokazuje evropske vrijednosti? Je li to neko s kim želimo da dijelimo našu suverenost? Bogatstvo u Crnoj Gori koncentrisano je na 10 ili 12 porodica. Zbog toga želimo ponovo pročitati i prekontrolisati pravila o proširenju. To je postalo više štrikiranje nego stvarni napredak”, rekao je Timonije u Skoplju na skupu koji je organizovao “Civil Rights Defenders”, prenio je portal “Europeanwesternbalkans.com”.



Da li će Crna Gora prihvata evropske vrijednosti: Timonije(Foto: Twitter)

On je dodao da “proširenje mora biti suštinsko, a ne formalno”.

Francuska je u oktobru odbila da podrži otvoranje pregovora o proširenju sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom, a predsjednik Emanuel Makron je 15. novembra diplomatama EU poslao neformalni dokument, sugerišući reviziju pregovora o pristupanju. Dio evropskih zvaničnika se usprotivio stavu Francuske, a nova zvanična politika Evropske komisije još nije utvrđena.

Predstavnici opozicionih partija u Crnoj Gori rekli su za “Vijesti” da ih ne iznenađuje izjava ambasadora Timonijea, i da je on samo potvrdio da je Crna Gora zarobljena privatna država.

Počasni predsjednik i poslanik SDP-a Ranko Krivokapić kazao je da podržava francuski koncept od početka: “Mene raduje, jer je to dio onoga što sam rekao još u februaru prošle godine. Napokon EU ima tačnu dijagnozu o nama, a da će ‘terapija’ doći. Terapija dolazi u ovim modelima. Biće malo modifikacija, ali mi je poznato da taj njihov francuski model ima sve više podrške u EU”, rekao je Krivokapić.

On je kazao da je zarobljena država najopasnija bolest za jedno društvo. “Dobro je da su sagledali koje su moguće terapije, da bi se ta bolest po crnogorsko društvo rješavala. I u Briselu sam bio direktan da podržavam taj koncept – veća šargarepa za građane, a duža palica za one u vlasti, koji su podlegli korupciji i koji su zarobili svoju državu”, kazao je Krivokapić “Vijestima”.

Poslanica Socijalističke narodne partije (SNP) Danijela Pavićević kaže za “Vijesti” da je izjava francuskog ambasadora potvrda onoga što su u SNP-u govorili i govore.

“Suštinske reforme u Crnoj Gori bi za vladajuću partiju značile gubitak monopola moći u svim oblastima i na svim nivoima kao i poštovanje pravila, a to je ono što oni ne žele. To je potvrda da reforme moramo sprovesti zbog nas samih i da ne smiju biti samo formalne. Da bi se promjene ostvarile, ne mogu biti ostvarene sa onima koji su do sada svojim činjenjem i nečinjenjem održavali DPS na vlasti”, ocijenila je Pavićevićeva.

Ona je dodala da je potpuno tačna izjava ambasadora i kada govori o nesrazmjeri u podjeli ukupnog bogatstva, naročito u državi koja u svom prvom članu Ustava slovi za državu socijalne pravde.

Generalni sekretar Građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kaže da je broj oligarha koji odlučuju o svemu u državi manji nego što je ambasador naveo, ali je i mnogo veći broj njegovih kolega, ambasadora, koji znaju kakva je realna situacija u Crnoj Gori, ali to ne žele jasno i javno da kažu.

Prema njegovim riječima, dok se vlast konstantno hvali kako je Crna Gora lider u regionu kada su u pitanju reforme i integracije, ovakvi primjeri su vrlo dobar ilustrator kakva je realnost u državi.

“Izjava je takođe pokazatelj da suštinske i valjane reforme ne mogu biti sprovedene sa ovakvom elitom na vlasti, niti da nas postojeća vladajuća garnitura može uvesti u EU. I ‘non-paper’ dokument je posljednje upozorenje da nismo uradili gotovo ništa u najzahtjevnijim oblastima integracija i da se to više neće tolerisati, bez obzira na nemušt pokušaj Vlade da ovaj dokument predstavi kao ohrabrujući”, kazao je Radovanić za “Vijesti”.

I nezavisni poslanik Neđeljko Rudović smatra da je francuski ambasador samo javno kazao ono što evropski zvaničnici misle, ali izbjegavaju da kažu.

“Sada smo čuli ono o čemu se govori u kuloarima, a zbog čega Crna Gora već duže ne može ni mali korak naprijed u integraciji sa EU. Zbog karaktera ovakve vlasti, Crna Gora dugoročno trpi štetu na svakom planu. Sistem koji ima većinu odlika modernog despotizma, guta i našu sadašnjost i budućnost”, rekao je Rudović “VIjestima”.

Posljedica je, kako je dodao, stvaranje svemoćnog sloja odabranih, ozakonjenje nepravde, promovisanje političkog nasilja i razbojništva, trovanje društva promovisanjem poslušnika, neznalica i svaštočina i podsticanjem korupcije.

“Ova vlast je stvorila sistem u kojem se svi skloni prljavim rabotama osjećaju zaštićenim, a pošten svijet ludim. To je siguran put ka društvu u kojem vlada zakon sile, a ne sila zakona. Takva društva čeka tmurna sjutrašnjica ako se što prije ne osvijestimo. Ovo posebno upućujem svim onim u Vladi, parlamentu i vladajućim partijama koji dižu ruke za učvršćivanje ovog sistema. Makar zbog toga što su valjda svjesni da će i oni, prije ili kasnije, biti žrtve samovolje i obijesti nekog od pripadnika kaste odabranih. U tom sudaru biće smrvljeni i onda će na svojoj koži osjetiti “nezavisnost” institucija i shvatiti da su dizali ruke za stvaranje monstruozne šeme koja u krajnjem služi za uvećanje moći i imovine odabranih, odnosno tih 10 do 12 familija”, rekao je Rudović.

Nimanbegu: I da je to tako, Francuska je to znala i ranije

Potpredsjednik Skupštine Genci Nimanbegu (Forca) kazao je da je promjena stava EU, ali i Francuske, više i odgovor na probleme koje sama EU ima.



Nimanbegu(Foto: Luka Zeković)

“Jer, ova situacija i da je istinita, da je 12 porodica iz Crne Gore vlasnik, nije od juče, ni od prekjuče, tako da je Francuska te stavove mogla i ranije da iznosi. Mijenjati uslove trke u toku, mislim da nije u redu i nije demokratski u krajnjem slučaju”, rekao je Nimanbegu “Vijestima”.

“Logično da ćemo vremenom dobijati sve žešće kritike”

Mileta Radovanić poručuje da država mora biti spremna na evropske integracije, što znači primjenjivati evropske standarde što se tiče vladavine prava, jačanja institucija i tu nema kompromisa ni sa kim.

“Zbog karaktera ove vlasti, Crna Gora će sve češće biti prikazivana kao negativni primjer, tačnije kao primjer kako sistem i država ne bi trebalo da funkcionišu kada na umu imamo demokratsko i odgovorno društvo. Ambasador je zapravo i pogriješio u svojoj procjeni kada je istakao da u Crnoj Gori 10 do 12 porodica odlučuje o svemu. Taj broj je u stvari mnogo manji. Akumulacija bogatstva i moći u par porodica je toliko očigledna da je logično da ćemo vremenom dobijati sve žešće kritike”, ocijenio je Radovanić.

Bošnjak: Nama ne treba protekcionizam, već kvalitet

Poslanica DF-a Branka Bošnjak kazala je da joj je drago da neko iz međunarodne zajednice konačno otvoreno kaže ono na šta oni ukazuju godinama i decenijama.

“Žao mi je što Crna Gora usporava, ali nama treba kvalitet. Nama ne treba protekcionizam, da uđemo u EU, a da ne sredimo stanje kod kuće, odnosno, dva ključna poglavlja 23 i 24”, poručila je Bošnjak.

Ona je istakla da je raduje što su iz međunarodne zajednice pokazali da više neće biti protekcionizma za ovo što se dešava u Crnoj Gori.

“Da li će to dovesti do evroskepticizma, jer sam sigurna da (Milo) Đukanović i ostali koji su na vlasti teško će krenuti da se bore protiv korupcije, kriminala i nepotizma i svega onoga od čega je oboljelo naše društvo. Mislim da će oni početi da se distanciraju od EU, ali pozivam sve građane da konačno kažemo “ne” svemu ovome što se dešava i da im na sljedećim izborima pokažemo gdje im je mjesto”, kazala je Bošnjak “Vijestima”.

Izvor: Vijesti