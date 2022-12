Gačević: Premijer ne zna kad će biti otvoren novi granični prelaz „Ranče”

Prilikom otvaranja rekonstruisanog magistralnog puta M-6 Pljevlja-Mihajlovica, na pitanje novinara kada će biti otvoren novi granični prelaz Ranče, premijer Crne Gore Dritan Abazović odgovorio je da tu informaciju nema, ali da će se potruditi nekako da je isporuči novinarima. On je između ostalog rekao da je cilj bolja povezanost sa regionom i stvaranje veće mobilnosti i fluktuacije građana sa jedne i druge strane granice. Darko Gačević član savjeta Mjesnih zajednica Otilovići i Vijenac više puta je ukazivao na problem sa novim graničnim prelazom čijom je izgradnjom otežan prilaz kućama okolnim mještana. Takođe još nije završen kompletan proces eksproprijacije zemljišta.

–Ono što je sporno jeste da proces eksproprijacije privatnog zemljišta za novi granični prelaz još uvijek nije završen i da je selo Ranče ostalo bez puta. Mještani su ranije a i sada upozorili na to, da sve dok se ne izgradi novi pristupni put ka selu neće dozvoliti otvaranje graničnog prelaza. Oni su podsjetili da se državljani Crne Gore, da im se kuće nalaze na teritoriji Crne Gore i da ne žele svakodnevno i po više puta da prolaze granični prelaz kako bi došli do svoje kuće, kao što su to radili prethodnih više od petnaest godina, kazao je član savjeta MZ Otilovići i Vijenac Darko Gačević.

Izvor-rtvpljevlja