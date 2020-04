Gimnazija „Tanasije Pejatović“: Najbolji od najboljih

Protiče već treća radna nedjelja nastave na daljinu. Učenici i profesori Gimnazije „Tanasije Pejatović“ u Pljevljima posvećeni su svojim obavezama. Svi ulažu velike napore da predavanja budu osmišljena, svima dostupna i korisna. Učenici se trude da ispune postavljene zahtjeve, svjesni odgovornosti za sopstvenu budućnost.

Među njima su i oni koji su na Državnom takmičenju u znanju, u organizaciji Ispitnog centra Crne Gore, ostvarili vrhunske rezultate. Planirali smo da, po dobijanju zvaničnih rezultata, organizujemo školsku svečanost na kojoj bi ih predstavili široj javnosti i nagradili. Naravno, i mentore koji su im nesebično pomagali u postizanju uspjeha.

Iznenadna situacija izazvana širenjem virusa covid-19, osujetila je ove planove. Međutim, kao što smo uspjeli organizovati online nastavu, na sličan način želimo da vam predstavimo naše “najbolje među najboljim“. Oni su ponos Gimnazije i ponos našeg grada.

Na Državnom takmičenju iz hemije, prvo mjesto osvojio je Pavle Džuverović, učenik četvrtog razreda. Njegov mentor bila je profesorica Rosanda Terzić. Pavle je pozvan na selektivno testiranje koje je obavljeno u Podgorici. Uspješno je prošao i ovu fazu čime je postao član reprezentacije Crne Gore na svjetskoj Olimpijadi iz hemije. Na žalost, zbog pandemije, Olimpijada je otkazana.

„Jedna era se završava. Nakon četiri godine redovnih takmičenja, završnica je prihvatljiva. Ovo je dokaz teze da se trud uvijek na kraju isplati, a truda i rada je bilo. Možda će neko pomisliti da je bilo naporno dodatno učiti gradivo, a da me pritom niko na to nije prisilio, ali to je greška. Uživanje je širiti horizonte iz hemije, i dodatna motivacija da se posvetim i drugim predmetima. Pišem ovaj tekst nakon sabranih utisaka sa Državnog takmičenja, u želji da se zahvalim mojoj mentorki i profesorici Rosandi Terzić.Tokom srednje škole osvojio sam dva prva, dva druga, i jedno treće mjesto na takmičenjima iz hemije na državnom nivou. Ovo je i Vaš, i moj uspjeh! Hvala Vam, za sve i zbog svega’’, riječi su Pavla Džuverovića.

Na Državnom takmičenju iz biologije, prvo mjesto osvojio je Aleksandar Kartal, učenik četvrtog razreda. Njegov mentor bila je profesorica Vesna Kastratović. Aleksandar je, kao i Pavle, pozvan na selektivno testiranje koje je organizovano u Podgorici. Na njemu je još jednom dokazao svoje znanje i postao član četvoročlanog tima koji bi predstavljao Crnu Goru na svjetskoj Olimpijadi iz biologije. Ovo takmičenje, takođe, otkazano je iz istog razloga.

„Pobjeda na Državnom takmičenju za mene predstavlja veliku čast. Ovo je dokaz da se naporan trud i rad prije ili kasnije isplate. Međutim, ona bi i dalje bila samo neostvaren san da nije bilo ljudi koji su me podržavali i bodrili u trenucima kad je volja popuštala. Zato ovu priliku koristim da im zahvalim na njihovoj nesebičnosti i ljubavi. Biti takmičar je samo po sebi velika privilegija, ali mnogi se razočaraju kada ne ostvare željeni rezultat. Iskreno, i ja sam bio jedan od njih. Međutim, jaka želja, čak i onda kada ne ide kako smo zamislili čini da mašta postane stvarnost. Stoga, preporučujem svima koji se bore za svoje snove, da ne odustaju, jer uspjeh stigne kada se najmanje nadamo, kao

nagrada za sve što smo prošli da ostvarimo ono čemu težimo’’ kaže Aleksandar Kartal.

Na Državnom takmičenju iz istorije, treće mjesto osvojila je Ana Laketić, učenica trećeg razreda. Ana se takmičila u kategoriji treći i četvrti razred, zbog čega je postignuti uspjeh još veći i značajniji. Njen mentor bio je profesor Lazar Aranitović. Pred Anom je sljedeća školska godina prilika da postigne još sjajnih rezultata.

Pavlu, Aleksandru i Ani želimo mnogo zdravlja i uspjeha u budućem školovanju i životu.

Sigurni smo da će uvijek i svuda biti “najbolji među najboljim“, da će sa ponosom isticati da su učenici naše Gimnazije.

