Gimnazijalci na Nacionalnom takmičenju učeničkih kompanija

Prva nagrada “SkillTime”, a treća “Zalij.me”

Na Nacionalnom takmičenju učeničkih kompanija učenici srednjih škola u Crnoj Gori predstavili su kroz 22 učeničke kompanije rezultate jednogodišnjeg rada u rukovođenju kompanija, stručnom žiriju kojeg su činili istaknuti pojedinci iz privrede i institucija koje podržavaju preduzetnički ambijent u Crnoj Gori. Takmičenje je održano u okviru drugog Festivala preduzetništva u Crnoj Gori, (od 8 do 9. maja) na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici i na Cetinju u organizaciji Dostignuća mladih u Crnoj Gori, članice svjetske preduzetničke mreže Junior Achievement World Wide.



Sedam učeničkih kompanija iz Gimnazije “Tanasije Pejatović” plasiralo se u finalni dio nacionalnog takmičenja. Učenička kompanija „SkillTime” čiji su članovi: Emina Zlatanić, Jana Tomčić, Vesna Jović, Tamara Čolović i Martina Svrkota, a koji su predvođeni mentorstvom nastavnice Adise Malagić, zavrijedila je najveće ocjene na takmičenju i osvojila prvo mjesto. Ova kompanija učestvovaće na najvećem preduzetničkom takmičenju u Evropi (Company of The Year Competition) koje će se održati u Turskoj, od 11 do 14. jula ove godine.

Struktura takmičenja obuhvatala je aktivnosti poput sajamskog predstavljanja učeničkih kompanija, intervjua sa stručnim žirijem, razgovora sa investitorima, te i scenskih prezentacija. Sajam učeničkih kompanija organizovan je u otvorenom formatu, pa su predstavnici kompanija mogli predstaviti svoj rad i rezultate članovima Upravnog odbora, akademskom i biznis sektoru, i prodati svoje proizvode i usluge.

-Konkurencija bila izuzetno jaka. Svako je bio drugačiji i ideje su bile iz različitih oblasti. Pred žirijem je bio težak zadatak i sami su priznali da nije bilo ni malo lako izabrati najbolju od 22 kompanije, koja će nas predstavljati u Istanbulu. Ideja koju smo mi predstavili, „Skilltime” je aplikacija višesktruke namjene koja ima edukativni karakter kao i mogućnost zarade novca. Ona nudi ljudima potrebne kurseve iz najrazličitijih oblasti (škola, kućni poslovi, biznis, umjetnost…). Kursevi su emitovani od strane ljudi koji zarađuju tj skilera. Mi smo u ovaj projekat ušle prvenstveno da bi proširili svoja znanja iz oblasti preduzetnišva, kao i da bi se družili i upoznali nove ljude. U narednom periodu potrebno je uloziti veliki trud i rad jer želimo da na najbolji način predstavimo školu, grad i državu iz koje dolazimo – istakle su za “Pljevaljske novine” članice prvoplasirane kompanije.

Učenička kompanija „Zalij.me“ koju vode učenice: Elena Vemić, Miljana Dromljak i Lara Mazalica, osvojila je treće mjesto, takođe, uz mentorstvo nastavnice Adise Malagić. Ova kompanija je dobila nagradno putovanje za Beograd i biće gosti Nacionalnog takmičenja učeničkih kompanija Srbije od 21.maja do 23. maja.

-Ovogodišnja konkurencija bila je izuzetno jaka, što naš uspjeh čini još značajnijim. Ideja naše kompanije „Zalij.me“ koju smo imale priliku da predstavimo na Nacionalnom takmičenju jeste da napravimo i na tržište plasiramo kvalitetan tehnološki proizvod u vidu sistema za samostalno zalivanje biljaka koji će sam da zaliva vaše biljke kada vi niste u mogućnosti to da uradite, a samim tim vam olakšava svakodnevni život, a biljkama čuva zdravlje. Putovanje smatramo prikladnom nagradom, koje će nam pružiti mogućnost da proširimo vidike, steknemo nova znanja i iskustva koja će nam sa sigurnošću koristiti u budućnosti – kazala je članica ove kompanije Miljana Dromljak.

Nastavnik godine

Nastavnici Adisi Malagić uručena je od strane Dostignuća mladih u Crnoj Gori nagrada „Nastavnik godine“ za postignuti doprinos u razvoju mladih ljudi, njihovih vještina i preduzetničkog učenja, za školsku 2022/23. godinu. Malagić je dobila i novčanu nagradu.

-Ova nagrada za mene predstavlja veliku čast, obavezu ali i podstrek za dalji rad, posvećenost i kreativnost u primjeni savremenih inovativnih metoda i tehnologija u nastavnim i vannastavnim aktivnostima koji doprinose unapređivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. Nastavnik bi trebalo stalno da se usavršava i unapređuje svoj rad, da podstiče i motiviše učenike da usvajaju nova znanja i stiču nove vještine, da im bude podrška, da ih nauči i vaspitava da budu samostalni, odgovorni i uspješni ljudi I da ih najbolji mogući način pripremi za život – naglasila je Malagić.

Drugog dana Festivala organizovana je XIII međunarodna Berza preduzetničkih ideja, na kojoj su preduzetničke ideje iz Crne Gore i Evrope, finansijski podržane od strane biznis sektora u Crnoj Gori. Na Berzi preduzetničkih ideja podržane su ideje kompanija „SkillTime“, „BEARWBOOK” , “Locate.me” i Smart Pets” od strane kompanija “Infinity marketing”, “Čelebić” i Opštine Bar. Ove ideje su objavljene u XIII izdanju “Knjiga ideja”.

