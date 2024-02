Velika se frtutma digla ovih dana oko toga ima li pravo Opština Pljevlja da obilježi godišnjicu Prvog srpskog ustanka i Sretenjskog ustava. Nema nikakve sumnje da u istoriji srpskog naroda nema značajnijeg datuma poslije Kosovskog boja i 1389.godine. Boljeg svjedoka i dokaza za ovu tvrdnju nema od Njegoša, koji je svoj „Gorski vijenac“posvetio Karađorđu Petroviću, odnosno „ prahu oca Srbije“ . Vuk Vrčević ( 1811-1882) prijatelj Njegoša i Vuka Karadžića, ostavio je svjedočanstvo da je Njegoš u svojoj sobi držao Karađorđevu sliku u minijaturi, ispod koje su bili ispisani stihovi:

Samo ime Karađorđe

kad Srbinu na um dođe

zaplamti se krv u grudi

junačko se srce budi.