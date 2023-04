GO: Evropa sad ide samostalno na izbore; Spajić nosilac liste

Glavni odbor (GO) Pokreta Evropa sad donio je odluku da ta stranka nastupi samostalno na junskim parlamentarnim izborima. To je, kako je rekao čelnik stranke Milojko Spajić novinarima nakon sjednice, odluka koja je donijeta jednoglasno. Spajić je kazao da će on biti nosilac izborne liste. Rekao je da je Crna Gora najbitnija, a ne lični odnosi. Kazao je da je svakako u dobrim odnosima sa Jakovom Milatovićem, i da nema nekih mimoilaženja. Vezano sa status Janka Odovića, Spajić je naveo da to pitanje treba ostaviti organima nadležnim za partijski statut.

Spajić je rekao da su ubijeđeni da će svi u Evropi sad doći do istog cilja – demokratskije, zdravije i bogatije Crne Gore.

Takođe, Spajić je rekao da Demokratsku Crnu Goru i GP URA vide kao buduće partnere, te da su spremni za postizborne dogovore. Kazao je da je na sjednici GO predlagano da se lista zove „Evropa sad i građani“ ali da to tek treba da bude finalno definisano.

„Mislim da je danas poslata jedna sjajna poruka, imali smo sjajnu sjednicu“, kazao je Spajić.

Po nezvaničnim saznanjima našeg portala, dio članova Glavnog odbora tražio je odlaganje sjednice i izjašnjavanja o izbornom nastupu, ali je većina članova insistirala da se glasa u srijedu veče.

Prethodno je na sjednici, po medijskim izvještajima, konstatovano da Janko Odović više nije član te partije. Sjednici nije prisustvovao drugi čovjek Evrope sad Jakov Milatović.

Odović je nakon sjednice GO kazao da je došlo do nesporazuma, i da će pitanje njegovog statusa biti razmatrano na nekoj narednoj sjednici. On je rekao da je ostavka bila lični čin, ali da se neke stvari nijesu ostvarile, pa je povukao ostavku.

„Do momenta dok me GO ne razriješi, ja sam član Predsjedništva i GO. Kao što vidite, ja sam još član GO, i glasao sam“, rekao je Odović.

Odović (Foto: TVCG)

Kako javlja reporterka TVCG, na sjednici je razgovarano o tome kako će Pokret Evropa sad nastupiti na izborima, da li sa lokalnim listama (Berane sad, Mojkovac sad), ili GP URA i Demokratska Crna Gora, ili samostalno. Analiza predsjedničkih izbora je prva tačka, ali je preskočena.

Odović je ranije podnio, pa povukao ostavku. Nakon toga je na Predsjedništvu konstatovana ostavka Odovića.

Sjednica GO PES-a je zakazana iako drugi čovjek partije Jakov Milatović nije večeras u Podgorici.

Milatović je gost Međunarodnog samita u Porto Montenegro i predviđeno je njegovo dvodnevno učešće gdje će biti jedan od glavnih govornika, obzirom da je nedavno izbaran za predsjednika države. Iako je Milatović sugerisao odlaganje sjednice, do toga ipak nije došlo.

Milatovićevo učešće na Međunarodnom Samitu u Tivtu najavljeno je na sajtu Vlade još 13. aprila a pored njega se očekujue i učešće premijera Ditana Abazovića i ministar ekonomskog razvoja Gorana Đurovića.

Foto: Aleksandra Jovančević

No, predsjednik Statutarne komisije Pokreta Evropa sad Janko Odović kazao nam je ranije danas da je sjednica zakazna u skladu sa Statutom i na zahtjev 2/3 članova glavnog Odbora Statutarne komisije Pokreta Evropa sad.

„Predsjednik Pokreta, Milojko Spajić, prihvatio je inicijativu, a ja, kao predsjednik Statutarne komisije Pokreta, konsultujući odredbe Statuta, dao mišljenje da su se stekli Statutom propisani uslovi da se sjednica GO održi. Nakon toga Spajić je sastanak zakazao za 26. april sa početkom u 18 sati. Lično smatram ovo uviđenjem dobre prakse i izmjenom dosadašnjeg načina rada političkih partija, jer se pokazalo da članstvo, odnosno baza Pokreta Evropa sad može, hoće i želi da kroz Statutom propisane mehanizme uzme aktivnije učešće u donošenju odluka u Pokretu“, kazao je Odović.

Izvor-rtcg