Godine prolaze, kraj radova na putu Pljevlja – Metaljka se ne nazire

Rekonstrukcija regionalnog putnog pravca Pljevlja – Metaljka pokrenuta još prije pet godina, ali radovi još uvijek nisu završeni ni na prvoj dionici, odnosno do sela Boljanići gdje nije završena trasa od rijeke Jugoštnice do Pljevalja. Dionica od sela Boljanića do Metaljke označena je kao druga za rekonstrukciju ali za to još nije završena ni projektna dokumentacija.Tako da je pitanje kada će uopšte biti završeni radovi na putnom pravcu Pljevlja-Metaljka, odnosno kada će biti do kraja rekonstruisana trasa koja je dio regionalnog putnog prvaca do granice sa Republikom Srpskom.

Predstavnici mjesnih zajednica uz magistralni put tvrde da bi završetak ovog posla mnogo značio za lokalno stanovništvo ali i za sve one koji iz pravca Pljevalja putuju prema Čajniču, Goraždu, Foči ili Sarajevu.

Nažalost tokom ljeta na terenu nije bilo nikakvih aktivnosti na završetku započetih poslova. Značilo bi nam mnogo kada bi se radovi završili i kada bi otpočela rekonstrukcija dionice prema Metaljci – kaže za „Dan“ Mijo Kotlaja predsjednik Mjesne zajednice Boljanići.

U Mjesnoj zajednici Poblaće ističu da je rekonstrukcija puta do Boljanića dovela do skraćenja trase za oko četiri kilometra i da su sada Pljevlja značajno bliža, te da bi potpuna rekonstrukcija skratila put do Metaljke za oko sedam kilometara.

Daleka Bukovica da bude bliža

Predsjednik Mjsne zajednice Bukovica Gligor Topalović kaže da su bili obradovani najavljenom rekonstrukcijom puta jer su očekivali da će i njihovo putovanje do Pljevalja biti skraćeno.

-Jako je bitno da imamo kvalitetnu saobraćajnicu do mjesta Poljana, jer bi svim stanovnicima Bukovice bilo lakše da dođu do grada. Bitno je i da se kroz rekonstrukciju saobraćajnice ovaj putni pravac skrati kako bi vječno daleka Bukovica bila bar malo bliža gradu – kaže Topalović.

Mnogo bi nam značilo da je put rekonstruisan u cijeloj dužini i da umjesto 41 kilometra do Metaljke prelazimo 35 kilometara – kaže Goran Laković predsjednik MZ Poblaće.

Predstavnici mjesnih zajednica se slažu u ocjeni da su završeni radovi dobrog kvaliteta, ali negoduju što radovi nijesu nastavljeni i završeni na cijeloj trasi puta do Metaljke.

–Sada je dio puta od Boljanića do Metaljke jako lošeg kvaliteta. Rekonstrukcijom i tog puta dobili bi modernu saobraćajnicu. Ako bi se čitav posao kvalitetno završio, kao dio puta do Boljanića, možda bi se za sat vremena stizalo do Goražda, što je sada nemoguće – ističe Laković.

Rekonstrukcija puta počela je u drugoj polovini 2018. godine,a na izvođenju radova bila je angažovana kompanija „Crnagoraputa“. Rok izvođenja radova prve faze bio je 540 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođaču radova produžen je rok usled kovid pandemije, te problema u vezi s imovinsko-pravnim odnosima, kao i zbog izmještanja visokonaponske i niskonaponske mreže na trasi, i zbog izmjena projektne dokumentacije usled složenih geotehničkih uslova za izvođenje radova. Tokom prošle godine kompanija „Crnagoraput“ je napustila gradilište i dio dionice prema selu Boljanići, u djelu kanjona rječice Jugoštnice, nije završen. Tokom ove godine na terenu nije bilo radova, a Uprava za saobraćaj nije uspjela da izabere projektansku kuću za dio puta od Boljanića do Metaljke. Rekonstruisanu dionicu puta Pljevlja – Metaljka – I faza Krće (Baljenovac) dugu 15 kilometra, 28. jula otvorili su aktuelni premijer Dritan Abazović. predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš, direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović i izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Do presjecanja vrpce na preostalom djelu puta očigledno će se dugo čekati.

