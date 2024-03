Godišnje se obavi preko 800 abortusa, najviše namjernih

U Crnoj Gori se godišnje u prosjeku izvrše 833 abortusa, od kojih je većina namjernih, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje (IJZ) dostavljeni „Danu“.

Ipak, kada se taj podatak uporedi sa onima iz poslednje Strategije za očuvanje i unapređenje reproduktivnog i seksualnog zdravlja, koja je važila za period od 2013. do 2020. godine, prema kojoj je godišnje prekidano 1.400 trudnoća, može se zaključiti da je broj abortusa u našoj državi smanjen.

Prije desetak dana u svjetskim medijima odjeknula je informacija da je Francuska postala prva zemlja na svijetu koja je u Ustav uključila pravo na abortus. Međutim, iz NVO Centar za demokratsku tranziciju ukazali su da je nešto slično imala i Jugoslavija, i to u Ustavu iz 1974. To pravo je opstalo i u državama koje su proistekle iz Jugoslavije, pa i u Crnoj Gori. Ipak, za našu državu se godinama vezuje neslavan rekord jer se nalazi u samom vrhu svjetske ljestvice po neravnoteži broja rođenih djevojčica i dječaka. Iako je abortus dozvoljen do desete nedjelje trudnoće, prekid trudnoće zbog odabira pola je zabranjen.

Iz IJZ preciziraju da je od 2017. do kraja 2022. godine u Crnoj Gori obavljeno tačno 5.000 abortusa, od kojih je većina namjernih, i to 2.859.

– U skladu sa evidencijama u oblasti zdravstva koje se vode u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, dostavljamo raspoložive podatke o prekidima trudnoće, na osnovu prijava koje su bolničke zdravstvene ustanove dostavile u periodu od 2017. do 2022. godine. Prikazan je ukupan broj prekida trudnoće, kao i udio namjernih prekida, koji čine veći dio (više od 50 odsto) u ukupnim abortusima u odnosu na spontane, koji nastaju zbog komplikacija u trudnoći – navode iz te zdravstvene institucije.

Iz Ministarstva zdravlja nijesu odgovorili na pitanja „Dana“ vezana za temu abortusa, a na sajtu Vlade nijesmo pronašli novu strategiju za očuvanje i unapređenje reproduktivnog i seksualnog zdravlja. S obzirom da je takav dokument postojao do kraja 2020, a pisan je 2013, može se zaključiti da Crna Gora već četvrtu godinu nema strateški dokument za očuvanje i unapređenje reproduktivnog i seksualnog zdravlja.

Restriktivne politike ne smanjuju broj abortusa

Profesorka filozofije i građanski aktivista Paula Petričević kazala je nedavno u podkastu CDT-a da restriktivne politike i zakonska rješenja po pitanju abortusa ne smanjuju njihov broj.

– Smanjuju kad se posmatra statistički, zato što se ne vide. Zato što ako smo abortus učinili nelegalnim, ograničena je njegova dostupnost i garantovane su sljedeće stvari: biće povećana smrtnost žena, biće povećane komplikacije i rizik za zdravlje žena i, naravno, biće povećani prihodi nadriljekara. Žena kad je odlučila da prekine trudnoću – prekinuće trudnoću – istakla je Petričević.

Ona je dodala da je priziv savjesti nedovoljno regulisan i široko postavljen, te da se često tumači na pogrešan način. I ona je na fonu koleginica iz Hrvatske i smatra da je zakonski okvir po pitanju abortusa u Crnoj Gori pun rupa.

Raniji podaci su ukazivali da u Crnoj Gori svake godine abortus obavi više od 1.400 žena (do 2013. godine), a Vlada je ranije konstatovala da je zabrinjavajući podatak da je u više od 70 odsto slučajeva riječ o namjernim prekidima trudnoće. Prema novim podacima IJZ, taj procenat je smanjen.

– Statistika Instituta za javno zdravlje pokazuje da se u Crnoj Gori na abortus odlučuju žene koje imaju između 25 i 35 godina – konstatovano je u ranijoj strategiji.

U tom dokumentu je ukazano da privatne ginekološke ambulante ne prijavljuju tačan broj abortusa obavljenih kod njih, tako da sigurne evidencije nema.

– S obzirom na činjenicu da je u 70 odsto slučajeva riječ o namjernim prekidima trudnoće, zaključuje se da će borba države protiv ubrzanog starenja stanovništva i pada nataliteta biti veoma teška – zaključeno je u strategiji.

izvor Dan