Gojko Perović: Litije su mirne a suprotno se može desiti samo ako vlast ubaci provokatore

„TEMA LITIJA NEMA VEZE SA PITANJEM CRNOGORACA I SRBA“

On je optužio vlast da se ignorantski odnosi prema onome što se dešava i da se dijalog za sada svodi na medijske najave.

„Nadam se da će uzeti u obzir broj ljudi jer to nisu vjernici koji su došli sa neke druge planete, to su građani Crne Gore, i u tom smislu oni bi trebalo da čuju glas naroda koji je država. Država to su građani a ne Država to je vlast“, istakao je Perović.

On se požalio da je cijela 2019. prošla u nedostatku prave komunikacije između Mitropolije crnogorsko-primorske i vlasti i smatra da vlast nije spremna da sjedne i pregovara o zakonu.

„Mi ne tražimo da crkva diktira sadržaj zakona, zna se čiji je to posao, mada u krajnjem mogli smo ga i mi predložiti Skupštini, ali ovdje se osjećalo da oni nemaju bilo kakvu potrebu ni da sjednu ni da čuju bilo kakav savjet i na kraju smo dobili jedan zakon kakvog nema ni u okruženju ni u Evropi, zakon koji u u jedan koš trpa pitanja vjerske slobode i imovinska pitanja“.

Perović je ponovio da je pozadina zakona najava predsjednika Crne Gore i Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića da hoće da obnavlja crkvu, „iako mu to ne pripada ni po ustavu ni po crkvenim kanonima. “

„Od toga ga odvraćaju najveće adrese pravoslavlja i carigradski i moskovski patrijarh međutim on hoće pa hoće. On u tome vidi zaokruživanje nekakvog identiteta državnosti Crne Gore što je po meni i po većini građana Crne Gore bespredmetno jer to bi možda funkcionisalo u srednjem vijeku, da nekakav kralj koji je pravoslavan i koji ispovijeda vjeru, pa u toj nekoj atmosferi srednjevjekovnoj da neko pravi svoju domaću crkvu, a raditi to u jednoj sekularnoj građanskoj državi je van pameti. Niti politička namjera koja je stvorila zakon valja, niti zakon valja, i to ne može da opstane“, kaže Perović.

On je kazao da su litije mirne i „suprotno se može desiti samo ukoliko vlast ubaci provokatore, a i tada će što se tiče naših molitvenih litija, oni biti vizuelno prepoznati“.

„Mi iza sebe imamo generalno dobru saradnju sa crnogorskom policijom, ona obezbjeđuje sve naše skupove, Mi smo nedavno imali sastanak sa policijom gdje smo rekli da ćemo mi lično sa našim vođstvom prepoznati bilo koga koji je došao na naše litije da promoviše bilo kakvu političku ili stranačku ideologiju jer to nije tema naših litija, već odbrana crkve od zakona koji je pripremio da crkvenu imovinu prepiše na državu a da pritom crkva nema na raspolaganju sva ona sredstva koja po ranije donijetim zakonima Crne Gore imaju sva druga fizička i pravna lica… Tema je pravna i neustavna i nema veze sa pitanjem Srba i Crnogoraca, sa tim da neko hoće da udarin na državu Crnu Goru. Ovi koji su donijeli zakon udaraju na Crnu Goru jer su oni prekršili Ustav“, zaključuje Perović.