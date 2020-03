Komentarišući optužbe da Crkva želi da bude iznad zakona, otac Gojko je podsjetio da Crkva već dvadeset godina moli da se donese zakon koji će urediti odnose države i Crkve.

“Kud ćeš veće brige za državu, za našu Crnu Goru od toga da se borimo mi, kao građani ove zemlje, da se donesu dobri zakoni”, upitao je on.

Otac Gojko je kazao da je “naš dobri brat” predsjednik Crne Gore rekao da mu ne pada na pamet da odustane, pa iako nas je još više, iako smo još istrajniji.

“Treba da se molimo Bogu da i našem predsjedniku Bog prosvijetli um da vidi da smo mi jednako Crnogorci kao i on i da mi jednako volimo Crnu Goru kao što je i on voli, da ne kažem da ima možda poneki ponegdje koji je voli i više od njega, pa da je sto puta predsjednik”.