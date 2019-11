Golubović za „Vijesti“: Zagađenje i depopulacija najveći problemi Pljevalja

To je u intervjuu za “Vijesti” poručio gradonačelnik Igor Golubović, koji je 14. juna preuzeo upravljanje gradom, nakon što je Mirko Đačić podnio ostavku na tu funkciju nezadovoljan odnosom Vlade prema Pljevljima.

On je istakao da će Pljevlja u narednih tri do pet godina biti “veliko infrastrukturno gradilište”, prije svega u oblasti čiji je cilj da najzagađeniji grad u Crnoj Gori “naprave ekološki kvalitetnijim mjestom”.

Ocijenio je da se benefiti finansijski zahtjevnih projekata iz oblasti životne sredine koje će realizovati ne mogu tako brzo vidjeti, jer se radi na duge staze.

“Svjesni smo problema koje imamo u Pljevljima vezanim za narušenu životnu sredinu, tako da nam je to jedna od prioritetnih strateških oblasti koje ćemo razvijati. Kada pričam o zaštiti životne sredine, pričam o kvalitetu žvota moje djece koja žive u ovom gradu. To mi je u prvom planu. Ako tako razmišljam, onda moram raditi na dobrobiti svih građana”, kazao je Golubović “Vijestima”.

Para fali, uzdaju se u Vladu i donatore

Kroz ekološku rekonstrukciju Termoelektrane, EPCG je prihvatila da finansira izgradnju baznog i rezervnog izvora toplote. Ta kompanija doniraće Pljevljima i 2,5 miliona eura za izgradnju toplovoda do Milet bašte, ali Golubović kaže da to “vjerovatno neće biti dovoljno za tu investiciju”.

“Moraćemo nešto iz lokalnog ili državnog budžeta još izdvojiti. To će stvoriti uslove za širenje sistema, prvo na dio grada koji se grije iz Skerlićeve ulice, i na taj način omogućiti da se ugase ta, ali i neke manje kotlarnice. U pregovorima smo sa jednom njemačkom kompanijom za privremeno rješavanje emisijju gasova iz kotlarnice u Skerlićevoj. To je prosto rješenje gdje se konstruiše jedan kontejner koji sadrži elemente za prećišćavanje i dobijete izduvne gasove koji su bar u dijelu PM čestica u zakonskom okviru. U cilju smanjenja zagađenja preduzećemo i mjere energetske efikasnosti na objektima u centru grada koji se griju iz gradske toplane. Izgradnja termofasada doprinijeće smanjenju potrebne količine energije za grijanje, a samim tim i smanjiti količinu fosilnih goriva koji se koristi. To sve govori da stvaramo uslove da smanjimo količinu izduvnih gasova fosilnih goriva tokom sezone grijanja, što ima najveći uticaj na kvalitet vazduha u Pljevljima”. Za razliku od svog prethodnika, on se pohvalio odličnom saradnjom sa Vladom i istakao da je posebno zahvalan što je dala saglasnost za naplatu ekološke naknade koja će omogućiti lokalnoj upravi da godišnje po tom osnovu prihoduje 2,5 do tri miliona eura. Naglašava da će to značajno poboljšati finansijsko stanje u Opštini.

“Novac od eko naknade ćemo koristiti za ekološke projekte i nećemo moći da ga koristimo za naše plate, za kulturu, sport… Novac će biti deponovan na posebnom računu i biće podložan kontroli”.

Golubović je istakao da je, Opština pripremila projekat rekonstrukcije postrojenja za preradu vode na Pliješi, Breznici i Bogiševcu, u cilju poboljšavanja snabdijevanja građana pitkom vodom.

“Sa Vladom smo dogovorili da tokom naredne godine izgradimo postrojenje za pripremu pitke vode na izvorištu Breznica. Pola iz donacije Vlade Slovenije, a pola iz državnog budžeta. Nastavićemo radove na rekonstrukciji postrojenja Pliješ u koji je ove godine već uloženo 300.000 eura, a nastavićemo rekonstrukciju i naredne godine. Zbog velikih gubitaka moramo rekonstruisati i potisni cjevovod za visoku i nisku zonu od Pliješi do grada. To su tri glavna projekta koja se tiču vodosnabdijevanja grada za čiju realizaciu nemamo sredstva u potpunosti, ali ćemo raditi zajedno sa Vladom i donatorima na njihovom finansiranju. Iz lokalnog budžeta nastavljamo sa rekonstrukcijom sekundarne mreže u gradu. Ove godine smo rekonstruisali vodovodnu mrežu u centru grada, gdje smo smanjili gubitke za oko 20 odsto”.

“Vrlo često ne razumijem ljude koji odlaze”

Na pitanje da li Opština planira da preduzme neke mjere kako bi smanjila iseljavanje građana i povećala natalitet, Golubović je kazao da je značajno povećano davanja za prvo, drugo i teće dijete i za mlade bračne parove. Za prvo dijete roditelji će dobijati po 150 eura, drugo 250, a treće dijete 400 eura. Za četvrto i svako sljedeće po 500 eura. Novorođenim blizancima isplaćivaće se 1.500 eura, a trojkama 3.000.

Golubović je kazao da Opština traži mogućnost da refundira novac bračnim parovima za treći pokušaj vantjelesne oplodnje.

“Pljevlja, kao i svi gradovi u regionu, su podložna migracijama. To je prirodni proces, ljudi pokušavaju da nađu bolje mjesto za život… Vrlo često ne razumijem ljude koji odlaze odavde jer imamo ogromne potencijale za razvoj”.

Od “Vektre” bi da plate poreski dug

Golubović kaže da očekuje da će dug kompanije “Vektra Jakić” po osnovu koncesija na šume biti kompenzovan za dug koji lokalna samouprava ima prema Poreskoj upravi.

“Dug ‘Vektre Jakić’ po tom osnovu je oko 4,5 miliona eura, a dospjele obaveze Opštine, javnih ustanova i ‘Čistoće’ prema Poreskoj upravi su 4,2 miliona eura. U skladu sa sa zaključkom Vlade na relaciji Poreska uprava, zaštitnik imovinsko pravnih interesa i Ministarstvo finansija, tražimo način kako da novac koji je nenaplaćen u dijelu koncesionih naknada i novac koji je dužna za poreske obveze na finansijski neutralan način anuliramo, odnosno da ta dva iznosa koji idu u jednu kasu kompenzujemo”.

Na pitanje kako namjerava da privuče investitore i da li ima interesovanja za izgradnju cementare ili nekod drugog industrijskog pogona, Golubović je kazao da investitori dolaze zbog poslovnih interesa i potencijalnih projektnih ideja.

“O cementari se stalno priča i ispipava se tržište. U predhodnih nekoliko iteracija s pozicije predsjednika Opštine imao sam par kontakata sa kineskim kompanijama koje imaju želju da investiraju u oblast cementne industrije. Takođe, ima interesovanja za investiranje u oblast prerade drveta. Naš fokus je da damo mogućnost malim preduzetnicima da u svojim firmama ili imanjima stvaraju preduslove za otvaranje novih radnih mjesta”.

On je ocijenio da Pljevlja imaju značajan potencijal za razvoj poljoprivrede i turizma.

20 miliona eura je planirani budžet Opštine Pljevlja za 2020. Golubović kaže da očekuje realizaciju ovogodišnjeg budžeta u iznosu od 13 do 13,5 miliona eura

Redovno isplaćuju zarade i plaćaju doprinose

U lokalnoj upravi, računajući i javne ustanove, zaposleno je 288 radnika, kojima se zarade redovno isplaćuju.

Golubović kaže da se redovno izmiruje obaveze prema Poreskoj upravi, što nije bio slučaj kada je na čelu Opštine bio Đačić i kada je Poreska uprava čestim blokadama računa morala da naplaćuje dug od lokalne uprave.

“Broj zposlenih se smanjio za 15 za zadnjih mjesec, jer je u okviru odluke Vlade 16 zaposlenih zaključilo radne knjižice kroz sporazumni raskid radnog odnosa, a još 15 ostalo je prijavljenih za narednu godinu.

Tako ćemo nekih 10 odsto radnika imati manje naredne godine. Sa druge strane, tom odlukom Vlade ostavljena je mogućnost da se primi jedna tećina novih zaposlenih i mi ćemo to sigurno uraditi… Ali, ne na radna mjesta koja su ukinuta na osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa. Prosječna neto zarada zaposlenih kreće se između 450 i 500 eura“.

Golubović kaže da Opština traži način kako da pomogne preduzećima “Grijanje”, “Komunalne usluge” i

“Agenciji za stambeno poslovni fond” koja su u ozbiljnim finansijskim problemima.

Osim stalno zaposlenih, lokalna uprava svakog mjeseca angažuje od pet do trideset radnika po ugovoru o djelu.

“Mogu se angažovati za poslove koje Opština nema predviđene u sistematizaciji. Mislim da je sada angažovano 25 do 30 ljudi, zato što imamo Novembarske svečanosti, a dosta njih je bilo angažovano na poslovima preseljenja ustanova u Dom kulture. U narednoj godini taj broj će se smanjiti”.

Za prvih devet mjeseci ove godine Opštine je za naknade angažovanim po ugovoru o djelu isplatila 151.000 eura.