U ime Ujedinjene Crne Gore čestitam jučerašnji izbor rukovodstva Skupštine i predsjednika Parlamenta, a naravno i jutrošnji izbor Vlade. Pobjede nisu uvijek očigledne jer se može pobjeđivati na različite načine. Porazi su neumoljiviji i liče uvijek jedni na druge. Nekada se i s malo snage može uraditi mnogo, a nekada velika snaga potone u žuč poraza. Nije danas presudno važno da li je sve po pravdi i zasluzi. Nije, jer u politici i životu pravda umije da okasni. Ipak, stišaće se galame i razbistriti prilike, vidjeće se skriveno i neiskreno. A sve je moglo da izgleda zlokobno drugačije da smo svi odustali od „ispravljanja krive Drine“. Moglo se desiti, i to sa lakoćom koja je već igrala pred vratima, da sinoć i jutros poraženi DPS bude veliki povratnik i pobjednik. Bilo bi to mnogo strašnije ruganje pravdi i pljuvanje istini u lice. Sinoć je DPS pokazao da sa lakoćom umije i može biti najgora opozicija ikad, a konkurencija je velika – mi smo svjedoci. Ropac iz kojega su sijali mržnju i nedostatak bilo kakvog plana i vizije pokazali su tu partiju u svijetlu primitivnog ijeda i nabijeđenog patriotizma od kojeg pripadne nekakva zaboravljena fiziološka muka. Ipak, nisu sami i to im može biti utješno. Anamalni krikovi čuju se iz uspostavljene većine zbog čega ćemo morati gajiti oprez i vlastiti duh nepristajanja. Andriji Mandiću neće biti lako, a onima koji ga poštuju i vole biće teže. Ipak, zbog davnih vremena, zbog onih progonjenih ljudi koji su vjerovali bez uzmaka, zbog istrajnosti, šikane i raspinjanja po naručenin oglasima izdaje, želim mu odmjerenost i uspjeh – u zlu se ne podaj, u dobru se ne ponesi. S Milojkom Spajićem neće biti lako. Ipak, zbog novijih vremena, zbog probuđenih nada, zbog gorljive želje da bude drugačiji, volio bih da donese uspjeh svima. Ogromna je, međutim, razlika između političkog lidera i državnika, ovo drugo je teško navježbati. Tvrdoglavost je odlika nesigurnih, a osetoljubivost poniženje strpljenja i mudrosti. Ako pobijedi sebe mogao bi obradovati Crnu Goru. Za taj unutrašnji boj treba vrijeme duže od mandata Vlade. Ipak, možda pokuša. Navijam za taj pokušaj čistoga srca i zbog dobra svih. Što se mene tiče raskusurali smo se – njemu politička, a meni životna pobjeda