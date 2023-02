Goran Danilović-ukinuo bi priznanje Kosova i sankcije Rusiji

ODGOVORI NA VAŠA PITANJA

⁉️Da li bi povukao priznanje Kosova od strane Crne Gore?

Da! To priznanje je urađeno sramno, uz gaženje našeg trajanja i istorijske časti. To ne bih uradio zbog bratskog odnosa prema Srbiji, nego zbog nas, zbog Crne Gore jer je Kosovo i naše rodno mjesto. Taj potez, međutim, može da povuče samo neka buduća vlada, odnosno većina u njoj.

Podsjećam to je nadležnost isključivo Vlade u skladu sa Ustavom i međunarodnim pravom.

Podsjećam i da su sve stranke sadašnje skupštinske većine, sve do jedne, prihvatile da se ne mijenjaju spoljno-politički prioriteti i da se ispunjavaju sve preuzete obaveze jer drugačije ne bismo mogli zajedno. I ne mislim na potpis „Zdravkove Vlade“ ili potom „manjinske“, nego i na obavezu preuzetu od svih 41 poslanika za formiranje 44. Vlade. Zato bismo u ovoj kampanji morali govoriti o onome šta može Predsjednik po Ustavu, a šta ne.

⁉️Da li bi ukinuo sankcije Rusiji?

Da! To je naš interes i naša obaveza. Treba težiti u budućnosti stvaranju većine koja ima državotvornu svijest i dostojanstvo.

Da, sve parlamentarne stranke su za integrisanje u EU, ali to za mene ne znači da klimamo glavom, da se ne pitamo sa svojom spoljnom politikom i da svakoj ludosti koja uništava i naš ekonomski interes i našu državnu čast, damo zeleno svjetlo. Pogubnom politikom u minule dvije ipo decenije naša zemlja je uništena i u ogromnoj je zavisnosti od EU. Ipak, ubijeđen sam da mi trebamo njima koliko i oni nama i da o nekoliko presudno i državno važnih stvari uvijek može i mora da se pregovara.

Sankcijama prema Rusiji se neće postići mir u Ukrajini. Neće ni u svijetu.

Isporukama oružja Ukrajini nećemo doći do mira niti će tako Ukrajina pobijediti Rusiju!

Tako će samo stradati Ukrajinci i ekonomski oslabiti sve zemlje EU!

Da! Pregovori što prije jedini su način za mir u Evropi.

Nuklearnoj velesili se ne prijeti konvencionalnim naoružanjem – to nije hrabrost, to je budalaština.

Nas su učili da moramo kapitulirati i pomiriti se sa gubicima u ratu sa NATO članicama! Zašto danas drugačije savjetuju Ukrajinu? Zato što misle da Rusija nije dovoljno velika i jaka da se ponaša kao i oni?

Zašto im životi Ukrajinaca nisu važni?

Odgovor je jasan i užasan; nije važno jeste li u pravu, jeste li napadnuti ili napadate, štiti li vas međunarodno pravo ili ne – važno je samo imate li moć? Međunarodno pravo i pravda su argumenti malih zemlje i malih naroda. Sila oduvijek pripada velikima i to je njihov ključni argument.

⁉️Kako misliš da se kadiduješ za predsjednika Crne Gore a radiš protiv nje i navijaš za Srbiju?

Za predsjednika se kandiduje u skladu sa Zakonom, dakle, mislim tako.

Radim za sebe, za one koje volim, pa tako i za Crnu Goru. Ne radim i ne navijam za Montenegro jer je ponižavajuće da svoju otadžbinu slavimo pod tuđim imenom. Nije u pitanju nikakva forma, nego suština suštine.

Jedina smo evropska zemlja čija je međunarodna oznaka izvučena iz tuđeg jezika. Ne mislim da oko toga moramo da povedemo rat i da se istrijebimo, ali treba da povedemo razuman razgovor, koliko god dugo treba, i da sebi vratimo dostojanstvo. Crna Gora nikoga ne dijeli, Montenegro, međutim, dijeli nepomirljivo. Ako hoćemo da se ujedinimo onda moramo na istini i onome što nam je oduvijek zajedničko.

⁉️‼️Ti i tvoja SPC ste okupatori!!!

SPC nije moja, ali ja jesam njen onoliko koliko jedan skroman vjerujući čovjek zaslužuje.

Ona nas je okupljala, pismenila i prosvećivala dok smo bili pod raznim okupacijama. Ona je bila i ostala zajednička i Staroj Crnoj Gori i Brdima i Boki. Pojedini vođe i države koje su našom voljom i mimo nje znale da gospodare ovim prostorom često su nas izadavali i ostavljali na cjedilu, Crkva nije nikad.

Sve što sam ja okupirao treba da odrobijam. Samo da se dogovorimo šta je to?