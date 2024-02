Poštovani sugrađani, Uvaženi korisnici usluga DOO „Čistoća“ Pljevlja



Zaista nisam imala namjeru da se bavim pisanijama zluradih ljudi poput bivšeg direktora „Čistoće“ Saše Ječmenice i njemu sličnih, duboko svjesna činjenice da motivacija za ovakve podvale leži isključivo zbog političkog angažmana mog supruga i nepojmljive mržnje koju gaje prema njemu sve ovo vrijeme, ali kao odgovorna osoba i ponajviše zbog korisnika usluga DOO „Čistoća“, iskoristiću ovu priliku da demantujem u potpunosti sve neistine koje su iznijete u saopštenju lokalnog DPS-a, da pojasnim cijelu situaciju oko računa i „dugovanja“ moje porodice „Čistoći“ i moje famozne plate, tj. stvari koje nam/mi se spočitavaju u saopštenju.



Kada je riječ o navodnom dugovanju od 498,35€ za „komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom“ i o tome da porodica Lekića nije izmirivala obaveze prema „Čistoći“, to je najobičnija neistina.



Račune za „čistarinu“, godinama pa i decenijama unazad, plaćamo polugodišnje ili godišnje. Nije to nikakva nepoznanica u našem gradu, niti nešto što je isključivo svojstveno nama. I nikakav problem nije postojao sve do čuvene afere kada je određana grupa zaposlenih u „Čistoći“ krivično procesuirana zbog neknjiženja uplata 2015. i 2016. godine i kada je, umjesto konstatovanja da su računi uredno izmireni kao što su i bili, i nastao fiktivni dug prema „Čistoći“. To se, očigledno, dogodilo zbog toga što naše uplate nisu knjižene, zbog čega su pojedinci kažnjeni kaznom zatvora, ali i obavezom da vrate novac što su i učinili.

Više sam puta išla kod nadležnih, ali niko nije ili htio ili smio da se posveti ovom pitanju, zbog čega sam od septembra mjeseca 2017. godine, kada sam izmirala sva dugovanja za prethodnih osam mjeseci i uplatila novac za iduća četiri mjeseca u godini, jednostavno bila prinuđena da čuvam sve uplatnice.

U januaru 2018. godine na sastanak me je primio i tadašnji direktor Ječmenica kome sam predočila situaciju i koji mi je rekao da se ubuduće prilikom uplata pozivam na račune, što sam i radila sve do oktobra 2021. godine, dakle nepune četiri godine, za koji period se direktor Ječmenica nije udostojio da riješi problem nastalog fiktivnog duga iz spornog perioda, uprkos datom obećanju.

Dalje, kada je riječ o mojoj plati, sa velikim zadovoljstvom ću se pozabaviti i tim pitanjem.



Neto zarada gospodina Saše Ječmenice za mjesec maj 2023. godine, iznosila je 1549,99€, i to na minuli rad od 8% (142,12€). Moja poslednja neto zarada za mjesec decembar 2023. godine iznosi 1.775,58€, i to na minuli rad 28,50% (513,88€). Dakle, na minuli rad moja plata je veća za više od 370€ nego u slučaju gospodina Ječmenice.





Dodatno, ilustracije radi, zarade variraju od broja radnih sati, pa tako mjesečna zarada nikada nije identična i fiksna. Dakle, nekada je veća, a nekada manja, ali uvijek je za preko 370€ veća, ili bi bila veća, od plate gospodina Ječmenice. Takođe, zarade su povećane zbog novog Granskog kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu u oktobru 2023. godine. Prije stupanja Granskog ugovora prosečna neto zarada u preduzeću za mesec septembar 2023. je iznosila 580,58€, a za novembar iste godine je iznosila 760,93€.

Gospodin Ječmenica i njegove partijske kolege su pokušali da prikažu moju mesečnu zaradu kao neki izraz lične samovolje, bahatosti ili šta već, iako je riječ isključivo o razlici između njegove i moje plate po osnovu minulog rada.

Vjerujem da je javnost sada u potpunosti svjesna suštine ovog pitanja koje je DPS pokušao da poturi meni i mojoj porodici.



Međutim, za razliku od prethodnog perioda, ja se na ovome neću zaustaviti, nego ću priču o Saši Ječmenici završiti jednom za svagda na sjednici Skupštine kada se bude raspravljalo o Izvještaju o radu DOO „Čistoća“ Pljevlja i kada će pljevaljska javnost biti do tančina upoznata sa svim stvarima koje sam zatekla, odlukama i načinu na koji je vodio preduzeće i kako je raspolagao sa novcem i imovinom preduzeća.



Gordana Lekić

Izvršni direktor DOO „Čistoća“ Pljevlja