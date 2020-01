Govor protojereja Mirčete Šljivančanina na Svetosavskoj akademiji u Pljevljima

SVETOSAVSKOJ DJECI

Vaše Preosveštenstvo, vladiko Mileševski gospodine Atanasije, čuvaru groba svetog oca Save, časni oci i braćo pastiri ovoga naroda, poštovana ijedinodušna i jedinorodna braćo mojaZatarja i Potarja, pozdravljam vas kaovaš brat, kao sin,kao među svojima, jersu moji preci cjelivali pragove i dovratnike svete Dovolje i Svetih Arhangela u Tari ali i kao sluga oltara hrama Hristovog Vasrsenja u gradu rođenja oca Sv.Save . Ne govorim vam kao učitelj nego kao učenik pred učiteljima, jer ste vi Pljevljaci ovih

dana pokazali kako se voli crkava i kako se čuva pravoslavna vjera, nalazim se dakle pred istinskim Savinim potomcima.

I o čemu bi onda u navečerje praznika Svetog Carskog Djeteta , najsuvislijebilo pokušati nešto reći do o onima za koje je sam Gospod rekao da treba da imse uklonimo sa puta, da ih pustimo da bi ono došli k Njemu. Danas braćo i sestre , svjedoci smo da su se ulicama Crne Gore izlile rijeke Djece Gospodnje. Djece

Gospodnje koju smo odnjihali u Rastkovoj kolijevci, koju smo odnjivili u zavjetu Nemanjine Svete Gore. Djeca ova Gospodo Hrišćanska, naliču mladom klasju kojisu od Kosova do Krusa i Martinića, do Vučjega dola i Mojkovca proslavili Crnu Goru i mi sa njima ponosni izašli pred Gospoda, sa riječima da smo trku završili, dok je Gospod tim našim precima polagao lovorov vijenac preko čela!

Samo narod koji ima tako duboke duhovne i materijalne korijene, odEgeja i Jeruslaima na istoku, do Lužica

i Germanije na zapadu , od Aljaske i Sibira na sjeveru do tople Miholjske prevlake na jugu, korijene osvećene stopama Hristovog Djeteta Save, može preživjeti milenijumske razure i krstove i noćas proslavljati osam vjekova srpskog svetitelja i osam vjekova Autokefalnosti i Slobode Gopodnje.

Mi ove zime, ovog Novog Ljeta Gospodnjeg pokazujemo i dokazujemo da smo dostojni onoga što srednjevjekovna

evropa ima najvrednije i najorginalnije (pomenimo samo svetu Mileševu i njenog Bijelog Anđela) i što

je naučno dokazano da smo ugrađeni u temelje najsjajnijega srednjega vijeka u Vaseljeni, da smo dostojni naših SvetihDvorova Gospodnjih i Svetorodnioh LozaCarskih. Dokazujemo i pokazujemo da smo

i mi ostali djeca budućeg vijeka ukorijenjena u svoju divnu prošlost. Da smo ovih noći i ovih hladnih dana kakokaže pjesnik, zaista ostali potomci , da bi bili dostojni preci!

Davno je rčeno da su dva bijega mladićka, djetinjska bijega obilježila ašu istoriju. Prvi bijeg je bijeg princa Rastka u manastir, a drugi je bijeg iz manastira , bijeg monahaDositeja. Jedan bijeg nepokolebivi ka

Gospodu, ka strašnoj spoznaji Istine, ka napatvorenom susretu sa Sobom. Drugibijeg je bijeg od Boga, bijeg od Sebe koji se želi afirmisati i proklamovatikao bezbožno prosvetiteljstvo. Sve što je to prosvetiteljstvo daločovječanstvu bar u slučaju našegnaroda bila je ona Crkvena, duhovna

vrijednost koju su naši prosvetitelji lišili Tvorca, Lišili lika Bogomladenca, lišili njegove nevjeste Crkve a naše duhovne majke Milostive. I sa tim sakralnim blagom i riznicama mudrosti i moltvenog iskustva kojim su skinute odežde naših monaha , jereja ipatrijararha, kojima je skinuta

čednost gunjeva srpskih seljaka mi smo ušli u evropsko prosvetiteljstvo,prosuvši tako biserje pred svijet,

zasjenili ga svojom svjetlošću, ali i obesvetili naš asketski, podvižničkiduh , duh Jerusalima i Svete Gore kojinam je Sveti Sava darovao.

Danas kada se vraćamo izvornoj Duklji Svetog Simeona, moramo primijetiti da bezakonje koje se danas zbiva u Crnoj Gori, samo su poslednji trzaji zloduha koji je prije dva vijeka pobjeggao iz manastira i cijeli jedan narod prepustio skoli bez Mudrosti i Zakonu bez Pravde!

Danas kada sasvi nedvojbeno i nedvosmisleno prepoznajemo put Umlja iput bezumlja, mi narod novih mučenika patrijaraha Varnave i Gavrila, vladike Nikolaja Žičkog i patrijaraha Pavla koji su bili i ostali vaseljenske vrijednosti u poziciji smo da moramo da dokazujemo da nijesmo provincijalni, da nijesmoneznatni i neznaveni. I to opet u ime lažne demokratije moramo činiti pred ažnom pravdom i bezbožnim sudijama koji nam ovih dana sude iz ambasad kojih se stide i Bajron i Šekspir.

U ime koje pravde i u ime kojeg zakonopravila se sa naših kupola i iz naših srca smiju dirati Krstovi Crkve Gospodnje pitamo noćas cijelu Evropu i sve učenike Slovesne Stare Dame?

Ali dokle ja kao nedostojni sveštenik i građanin pitam u učenom strahu da se kao pastir o koga ne ogriješim, mene vi odgovarate, sve nas naš narod uči ovih dana. Sveti narod , Svetoga Save svih ovih noći , uči nas i podsjeća kako je to naš Rodonačelnik učio nas prije 8 vjekova, kako se to tjera magla iz kuće ! Kako se to na zidovima Opšte Kuće otvaraju vrata i prozori, kako se to Duša Provjetrava!

Noćas dok provedrava iznad Gore Crne i dok se polako uklanja oblak gradonosni jednodušnošći vaše vjere i ljubavi,dozvolite da na koncu u Duhu Praznika podijelim i intimnu radostvezanu za djecu njegovu:

Sveti Otac Sava naš je pored mnogobrojnoh značenja i znakovitosti koje sa sobom nosi i ikona djeteta koje

je pokazalo kako to nebesko Sinovstvo nadilazi zemaljsko očinstvo. Ovih dana u Nemanjinom gradu, dok bezbožni prosvetitelji propovijedaju bezumlje, moje kumče Andrijaš je u rastkovim godinama, sa molitvom na usnama i ikonom i svijećom u rukama, sa svojim drugarima ispred hrama Hristovog Vaskrsenja sproveden od strane anonimnih inspektora u Centar bezbjednosti na informativni razgovor.

On je svojom otresitošću, svojom čednošću, svojim dostojanstvom i hrabrošću i molitvom svojih Bogoljubivih roditelja,meni kao kumu i svešteniku pokazao kako se svjedoči Gospod i nadišao me kao kuma i svoje roditelje. Hvala mu!

Ne mogu da ovdje ne pomenem još jedno svetosavsko dijete iz Podgorice malu Unu od pet godina, kumče našeg

Mitropolita Amfilohija, koja je noseći ikonu svetog save u rukama, nošena na ulitiji na ramenima svoga oca rekla policajcu koji se nasmijao:što se smijete, ovo je ozbiljna stvar! u liku ovo dvoje pomenute djece želimda se zahvalim svoj djecii omladini koja nam ovih dana i noći svjedoče da samo dobrota, vjera i ljubav mogu spasiti Crnu Goru. Hvala našoj djecišto imamo šansu da budemo dostojni

preci!

U to ime u ime sve naše Bogoljubive djece, uskliknimo s ljubavlju Svetitelju

Savi!