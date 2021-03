Gračani traže zaštitu – prašina, prekomjerno blato i uništeni putevi

Za sanaciju i rekultivaciju crne ekološke tačke – deponije jalovišta nastalog radom Rudnika olova i cinka „Šuplja stijena” potrebno je da se ugradi blizu 900.000 kubika materijala. Dovoženje tako značajnih količina gline, drenažnog, kamenog I zemljanog materijala kroz centar nekadašnjeg najrazvijenijeg rudarskog naselja Gradac dovelo je građane u bezizlaznu situaciju. Mještanin Drago Lasica kaže da se obraćao policiji i komunalnoj inspekciji i tražio da se obezbijede normalni uslovi života u Gradcu ali da pomoć nisu dobili.

-Svakodnevno prolaze ogromni kamioni natovareni zemljom centralnom ulicom koja je udaljena 5 m od škole i 2 m od prodavnice. Ne znamo kad nam je gore, kada je suvo ili kišovito vrijeme. Ulica je zatrpana blatom ili nas zasipa prašina sa kamiona I ulice. Smatram da je za ovakvu investiciju bilo obavezno da izvođač radova ne prolazi kroz naselje već su na prostoru bivše flotacije mogli za dan da probiju put dužine blizu 400 m i da direktno idu na jalovište. To je državno zemljište i niko im ne bi pravio problem a mi bi u miru živjeli bez blata i prašine– kazao je Lasica. On kaže da je od komunalne policije dobio obavještenje da je postoji obaveza da se ulica pere više puta ali da se to ne radi, a smatra da je i neizvodivo.

Radovi na završetku rekltivacije kasne godinu a rok završetka pomjeren je za ljeto ove godine. Stanovnici Gradca bili su decenijama izloženi toksičnoj prašini i zagađenim podzemnim vodama u životnoj sredini. Pitaju nadležne da li I sada očigledno moraju da trpe posledice investicije vrijedne, bez PDV, blizu 7,9 miliona evra ili će probiti put u dužini nepunih 400m. Takođe upozoravaju da je regionalni asfalzni put prema Gradcu na više mjesta uništen, od težine tereta kamiona koji voze material za deponiju i rudu iz Šula I pitaju kada će rješavanje njihovih problema doći na red?

Najbliža naselja projektnom području jalovišta su Gradac (55 m do najbližeg objekta), Poros (540 m do najbližeg objekta) i Podosoje (570 m do najbližeg objekta).

-Teški metali maksimalne i prosječne koncentracije olova, arsena, cinka i kadmijuma u zemljištu prelaze granične vrijednosti. Istraživanje je pokazalo da su zagađujuće materije dospjele u podzemne vode, a potencijalni rizik za vodu za piće i za navodnjavanje ne može se isključiti. Sadašnji uticaj kontaminiranog lokaliteta u Gradcu uključuje nekoliko negativnih uticaja na životnu sredinu i na socio-ekonomsko okruženje – navodi se u Izvještaj procjene uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja koji je uradila Agencija za zaštitu prirode I životne sredine. U Izvještaju se konstatuje da projekat rekultivacije ima različite nepovoljne uticaje na životnu sredinu i socijalna ali da će svi ti uticaji biti kratkoročni –ograničeni na fazu izgradnje–i od malog značaja, te da se očekuje se značajan ukupan pozitivni uticaj na životnu sredinu. Iz Agencije su u Izvještaju ocjenili da će dolaziti do stvaranja prašine i raznošenja čestica na zemljište oko gradilišta ali da bi se većina navedenih uticaji koji bi se javili samo tokom faze izgradnje mogli “lako kontrolisati primjenom standardnih mjera”, koje su očigledno izostale.

Deponiija jalovine je objekat od 9.5 ha sadrži 3.9 miliona tona toksične flotacijske jalovine nastale proizvodnjom cinka i olova i nalazi se na desnoj obali rijeke Ćehotine. Opšti cilj radova je stabilizacija i rekultivacija cjelokupnog jalovišta, sprječavanje daljeg zagađenja rijeke Ćehotine i smanjenje stresa zagađenja primijećenog u naseljima najbližim jalovištu

Po zatvaranju rudnika „Šuplja stijena“ socio-ekonomska situacija mještana Gradca postala je veoma teška i mještani koji su ostali bez posla su morali da se odsele iz tog područja.