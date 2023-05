Gračanski kej

Niz bijeli drum kićene uspomene, u tihom prazničnom danu, plijene iskru novog ljeta. I dok sniježni labudovi s Velike Ljubišnje još uvijek plešu u svakom dvorištu, sunčano nam se osmjehuje ćehotinski kej na gračanskom Mejtefu. Sjećanje, inspiracija, povod. Uspomena na vrijeme koje je obećavalo i kome je obećavano. Često puta ovaj, sada uveliko zaboravljeni krajolik, zaiskri bajkovitim pejzažom u literarnim reminiscencijama, novinskim reportažama, crticama, nostalgičnim osvrtima bivših žitelja na društvenim mrežama. Slučajnom prolazniku, strancu koji se danas nađe na njegovim obalama, nije u potpunosti jasno u čemu je stvar, i kakva ga to nevidljiva magija osjenjava. Sentimentalnost i nenametljivost kojom diše ovo gračansko izletište, samo na trenutak daje odgovor na postavljeno pitanje. Odgovor koji pronalazimo duboko u sebi, kada nas pobožni huk rijeke, zagrljaj stoljetne šume i pogled gorde planine uzmu pod svoje.

Usidren između gornjogračanske luke, dubačkih šuma i Vijenca, priča Mejtef priču kako su ribari u srećnim danima iz njegove Ćehotine hljebom ribu lovili. Mladi rudari iz okolnih sela, gorski vuci, pri dolasku na posao i povratkom svojim planinskim domovima, krčili su njegove staze i bogaze i ostavljali putokaze đacima pješacima. A krčili su ih pjesmom o životu i ljubavi, što se kao gorska himna prolamala u šumskim njedrima. Sa kolikom su se radošću, sa kakvim su se željama školarci opijali njegovim mirisima! Tek poneki penzioner, koji danas prošeta do izvora, sa sjetom u glasu prisjeća se nedovršenog motela, bifea i bazena. Svojim velelepnim izgledom i bjelinom, obgrljen brezovim i lipovim krošnjama, čekao je motel na svoju nikad uspostavljenu funkciju. U raskoši dječije uobrazilje, namjena ovog šumskog svetionika bila je višestruka. U kafeteriji ribarskog društva ispredale su se palanačke priče. Te priče, uvijek na granici realnog i imaginarnog, nosile su dovoljno intrigantnog i nesvakidašnjeg. Tek toliko koliko je bilo potrebno za životnu sagu jednog u potpunosti zaokruženog urbanog bitisanja.

Đaci, sportisti, ribolovci, planinari, zaljubljeni parovi, pjesnici, ljubavnici, upisaše se svojim željama i uzdasima u knjigu utisaka mirisne oaze, koja nadomak rudarskog naselja i dalje pulsira životom, koji je ostao u znakovima. Igralište fudbalskog kluba Ljubišnja odavno ne sluša ovacije sa tribina, kojima bi na mejtefskom stadionu dočekivali klubove iz svih krajeva regiona. Pasionirani ljubitelji fudbala imali su čast da osjete neizmjerno uzbuđenje kada se tog dalekog Prvog maja, sa modernog i po svim standardima urađenog terena, zviždaljka po prvi put oglasila.

Sa obala mejtefskih ponesu se buduće plime i oseke. Veseli brzaci i mirni, duboki virovi, među kojima dominira Džanski. Bješe to prvi bazen za sticanje dječijih plivačkih vještina. U ambijentalnoj čaroliji mejtefskog zelenila, osvježenje u vrelim ljetnjim danima pronalazile su brojne pljevaljske porodice, bježeći od gradske jare. Za Gračane je to bio domaći teren, na kome su imali privilegiju da svakodnevno uživaju, razgovaraju, bave se raznim sportovima, igraju karte, šah, čitaju novine, pišu pjesme, slikaju. Zanosan šum rijeke pronosio je glas o ljepoti i pitomosti gračanske luke, iznad koje se, nebu pod oblake, diže dinarska ljepotica. Posebnom vijugavom stazom, sve kao da neće, izvija se gračanski dragulj duboko u planinska njedra, koja kriju šumske plodove, pečurke i Bog zna kakve eliksire, o kojima se iz dubokih vrbovih hladova samo naslućuje. Taman toliko koliko se naslućuje o beskrajnoj igri zvijezda u ljetnjim noćima, pod istim tim zelenim krilima, na istim tim zaboravljenim obalama, sa kojih su se presijecale želje u mlaznim, bijelim tragovima, koji su ostajali na nebu, i brojale rudarske korpe, dok su se kao nebeske lađe naizmjenično smjenjivale na udaljenoj žičari. Korpe sada plove nekim drugim lukama, samo se tragovi želja opet zanosno ukrštaju. Na tim obalama porasli su balkoni vidikovci, što u susret suncu prekrajaju svaki novi uzdah, svaku nemoguću smrt, svaki nenajavljeni kraj. Sa njih se vidi najdavnije, čeka najupornije, sreta najsrčanije. Taj pogled preobražava, čas u radost, čas u tugu, kroz koju naziremo most preko koga ćemo preći kada se vrate laste, kada zamirišu drumovi, kada biserima iz starih oluka umijemo novo svitanje.

Ako se nekada odlučite da postanete dio nesvakidašnje magije, zasigurno se nećete pokajati. Dočekaće vas ptice besmrtne, one koje dugo pamte i ne zaboravljaju vaše prethodne živote, upisane želje i najdublje strahove. Dočekaće vas ptice proročice, u čijoj ćete se molitvi prepoznati. Dočekaće vas ptice vidarice, u čijoj ćete pjesmi naći lijek za život. Do tada, živimo još koji tren u ljepoti prazničnog bljeska.

Tekst objavljen u Pljevaljskim novinama