Građani Pljevalja poštuju mjeru zabrane kretanja/video

IZVOR: PVPORTAL

Danas u 13 sati stupila je na snagu naredba o zabrani kretanja koja će biti na snazi do 5 sati u nedjelju. Prvobitnom odlukom Vlade zabrana kretanja trebalo je da traje od subote u 13 sati do ponedjeljka 6. aprila do 5 sati. Međutim Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, dalo saglasnost da mjera donijeta u ponedjeljak o zabrani izlaska građana iz objekta stanovanja vikendom bude ublažena.

Na predlog Instituta za javno zdravlje, a u skladu sa informacijom nadležnih bezbjednosnih službi da se većina građana pridržava propisanih privremenih mjera, uključujući i zabranu kretanja i okupljanja, i da su pojedinačni prekršaji sankcionisani, NKT je dalo saglasnost Ministarstvu zdravlja da odmah donese Naredbu o izmjeni odgovarajuće naredbe kako bi građanima bilo omogućeno kretanje i nedjeljom do 13:00 časova uz striktno pridržavanje svih ostalih mjera. Novom naredbom zabrana kretanja važiće od ponedjeljka do petka od 19:00 časova, a subotom i nedjeljom od 13:00 časova – do 05:00 časova narednog dana.

Uvažavajući poruke građana u vezi sa mjerama NKT je pozvalo Upravu policije i ostale nadležne organe da bez izuzetka sankcionišu svako utvrđeno kršenje naredbi.

Na listu lica izuzeta iz zabrane kretanja dodate su osobe zaposlene u stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i osobe koje njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica.

Iako u Pljevljima nemamo ni jednu osobu zaraženu Korona virusom, a nadamo se da će tako i ostati većina Pljevljaka pridržava se Naredbe. Ekipa PVPORTAL bila je u gradu oko 14 sati i pogledajte šta su zabilježili. Ulice su bile puste, a policija je vršila svoj posao u skladu sa preporukama Vlade. Oni koji se nađu na ulici, bez potvrde biće krivično sankcionisani. Jedan od razloga što u Pljevljima nema zaraženih korona virusom je što su Pljevljaci disciplinovani i što se pridržavaju preporuka NTK, neka i dalje bude tako.