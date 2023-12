Građani imaju 1,4 miliona telefona, internet koristi 562.700 lica

Po riječima sociologa Srđana Vukadinovića, sudeći prema broju korisnika mobilnih telefona, kojih je 2,5 puta više nego stanovnika, i interneta, reklo bi se da smo mi jedna tehnološki veoma pismena i osviješćena zajednica, ali, kako ukazuje, s tim zaključkom ipak treba biti i oprezan

Na kraju septembra 2023. godine, broj korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori iznosio je 1.483.680, što odgovara penetraciji od 239,29 odsto i u odnosu na isti period prošle godine broj korisnika je veći za 9,61 procenat, pokazuju najnoviji podaci iz vladinog Izvještaja o razvoju tržišta elektronskih komunikacija u Crnoj Gori. U tom dokumentu se navodi da je ukupan broj širokopojasnih priključaka za internet na kraju septembra, nezavisno od tehnologije koja se upotrebljava za pristup, iznosio 202.012.

U Digitalnom forenzičkom centru u izvještaju za 2023. navode da Crna Gora ima 562.700 korisnika interneta (gotovo 90 odsto stanovništva), od kojih 472.000 ima profile na društvenim mrežama.

Po riječima sociologa Srđana Vukadinovića, sudeći prema broju korisnika mobilnih telefona, kojih je 2,5 puta više nego stanovnika, i interneta, reklo bi se da smo mi jedna tehnološki veoma pismena i osviješćena zajednica, ali, kako ukazuje, s tim zaključkom ipak treba biti oprezan. On smatra da neki ljudi imaju sklonost ka tome da mobilnim telefonom ili sa više njih pokušavaju o sebi da stvore prestižnu sliku.

Ipak, prestiž se ne pokazuje sa četiri najnovija telefona na stolu dok ispijate kafu, već postignutim rezultatima. Ljudi koji su zaista uspješni često imaju želju da imaju jedan telefon, ili čak i da ga nemaju jer im stvara opterećenje. Ipak, telefoni su postali nužnost, pa ih moramo imati svi, a poslovni ljudi imaju često dva, privatni i poslovni, kako bi razdvojili te dvije sfere života. To što u društvu imamo veliki broj mobilnih telefona i korisnika interneta ne znači, nažalost, ni veliku informatičku pismenost, ali na njoj se svakako mora raditi jer je ona pitanje budućnosti. Tehnologija i elektronske komunikacija su budućnost i svi ćemo morati da im se prilagodimo ako mislimo da budemo dio društvene zajednice i komuniciramo – rekao Vukadinović.

On ističe da tehnologija ipak dovodi do otuđenosti jer ubija istinsku komunikaciju.

– Kada sa nekim komunicirate onlajn, on može o sebi, skriven iza nekog ekrana, da stvori posebnu sliku koja je daleko od one u realnosti. Upravo odsustvo te prave, žive komunikacije među ljudima dovodi i do nasilja i pucanja brakova, jer su ljudi zaboravili kako da komuniciraju i razgovaraju uživo. Naravno da su nam tehnologije potrebne, ali treba biti oprezan u njihovom korišćenju jer se pravi život odvija oflajn, a ne onlajn na mrežama – naglasio je Vukadinović.

On smatra da bi bilo dobro kada bi Crna Gora imala manje mobilnih telefona, a više žive riječi među ljudima.

Taj telefon je dobar da se čujemo i da se dogovorimo da sjednemo negdje u četiri oka. Kada se sve svede na onlajn komuniciranje, plašim se da će doći do zatupljenosti i izgubljenosti među ljudima. Ta otuđenost može biti veoma opasna jer može dovesti do raznih negativnih pojava, pa čak i suicida i nasilja – upozorava Vukadinović.

Mreže na visokom stepenu razvoja

U vladinom izvještaju se navodi da su elektronske komunikacione mreže u Crnoj Gori na visokom stepenu razvoja i u njima se za pružanje elektronskih komunikacionih usluga primjenjuju najsavremenije tehnologije.

– Putem takvih mreža korisnicima u Crnoj Gori danas se nude sve elektronske komunikacione usluge koje se pružaju u razvijenim državama i zadovoljavaju potrebe korisnika tih usluga. Crna Gora se po stepenu pokrivenosti stanovništva signalom mobilnih mreža može porediti sa najrazvijenijim zemljama Evrope.Tržište elektronskih komunikacija jedna je od najsnažnijih grana crnogorske privrede i u modernom društvu predstavlja jedan od stubova razvoja i napretka. Prihod koji je ostvaren u 2022. godini po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme (podaci o prihodima dobijeni su od operatora elektronskih komunikacija) iznosi 235.841.793,58 eura, dok je u 2021. godini iznosio 225.426.758,35 eura, što predstavlja rast od 4,62 odsto – navodi se u izvještaju.

