Građani kažu da ovakvu skupoću ne pamte decenijama

Ko ovih dana pođe do podgoričkih pijaca, neka ne ide bez „podebljeg“ novčanika. Cijene su pošle u nebo, žale se kupci i ponavljaju da ovakvu skupoću ne pamte decenijama unazad.

Sa podgoričkih pijaca (foto: Tržnice i pijace, Fejsbuk)

Na tezgama na zelenoj pijaci u Tržnom centru i u TC „Bazar“ u Bloku 5 najskuplji su boranija i blitva. Mada se kod nekih prodavaca može naći za dva eura po kilogramu, cijena boranije je pretežno od tri do četiri eura.

Kilogram blitve staje četiri eura, a domaći bijeli luk prodaje se pet eura po kilogramu.

Visoke cijene prate i domaći crmnički luk, koji je dva i po eura, mada se crni luk može naći i za euro i po.

(foto: Tržnice i pijace, Fejsbuk)

Za kilogram paprika, zavisno od vrste, potrebno je izdvojiti od euro i po, do četiri eura.

Paradajz je od dva do tri eura, krompir od 1,20 do euro i po, šargarepa se prodaje od 0,70 do 1,50 eura, a tikvice su dva eura. Najjeftiniji je kilogram kupusa koji staje 80 centi.

(foto: Tržnice i pijace, Fejsbuk)

Što se tiče voća, skupoća ne zaobilazi bijelo grožđe- kilogram ovog voća je nevjerovatnih šest eura. Tu su i smokve sa cijenom od tri eura.

(foto: Portal RTCG)

Kilogram banana nuđen je od 1,80 do dva eura, dok 300 grama borovnica košta tri eura.

Za pomorandže kupci treba da izdvoje od 1,50 do dva eura, nektarine su dva eura, kajsije po tri, šljive euro i po, dok su jabuke od 80 centi do euro.

Kruške se prodaju po 1, 80, a dunje i ananas su po 2,50 eura. Grejpfrut i uvozni kivi prodavani su po dva eura, kilogram limuna košta od euro do 1,50 eura, a lubenica se mogla naći za 50 centi po kilogramu.

Cijene sira od pet do devet eura

Cijene sira su nepromijenjene.

Kolašinski sir prodaju od pet do šest eura, stari je sedam, a lisnati pljevaljski devet eura.

Kilogram kajmaka košta 12 eura.

Jaja po komadu su od 17 do 24 centa.

Izvor-rtcg