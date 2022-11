Građani negoduju: Nedjelja da ostane neradna, da se i radnici pitaju

Pobogu, poslodavci kukaju, od kako je neradna nedjelja uvedena, zbog gubitka profita tog jednog dana. A niko ne priča u kakvim mi uslovima radimo, kolike su nam plate, kako nam se isplaćuju odmori i o brojnim drugim (ne)uslovima – ukazuje Jelena Lazić iz Bara.

Nedjelja je dan za porodicu i odmor i tako treba da ostane za sve zaposlene u trgovini, a njeno ukidanje nikako ne smijemo dozvoliti i biti naivni i vjerovati da će poslodavci zaista davati dnevnice uvećane za 80 odsto, jer da su to htjeli da rade ne bi do sada zakidali zaposlene za uvećanje zarada za rad subotom, praznicima, prekovremeno i noću, smatraju sagovornici „Dana“. Kako ističu, povampirenje priče o ukidanju neradne nedjelje još jednom svjedoči da je radnička klasa nezaštićena, a sa njom i porodica koja nema više luksuz ni da se u jednom danu okupi, sve zarad nečijeg profita.

Baranka Marija Terzić kaže da je godinama radila u trgovini i promijenila nekoliko poslodavaca, a od kada je u oktobru 2019. uvedena neradna nedjelja odahnula je, jer je konačno imala garantovan slobodan dan.

Niko mi nikada nije platio ni radnu nedjelju, ni praznik, ili je to bilo veoma rijetko. Recimo, znali smo da noćima radimo popis, sjutra nastavimo rad, a da ni centa nismo dobili. Podrazumijevalo se da nema nadoknade. Danas slušam da se razmišlja o ukidanju neradne nedjelje. Protiv sam, i kao žena i kao majka. Pa to je jedini dan kad se okupi porodica. Neće poslodavci zbog toga izgubiti, snalaze se oni na razne načine – poručuje Terzić.

Njena sugrađanka Jelena Lazić ističe da priču o ukidanju neradne nedjelje slušamo samo od poslodavaca, dok obične radnike niko ništa ne pita.

– Pobogu, poslodvci kukaju, od kako je neradna nedjelja uvedena, zbog gubitka profita tog jednog dana. A niko ne priča u kakvim mi uslovima radimo, kolike su nam plate, kako nam se isplaćuju odmori i o brojnim drugim (ne)uslovima. Ja mogu da pričam o trgovini, i tvrdim da nema zaposlenog koji bi digao ruku da radi nedjeljom. Pa mi smo godinama izrabljivani kao u robovlasničkom društvu a da se nijesmo smjeli čuti. Samo reakcija poslodavca „ako nećeš ti ima drugi ko hoće da radi“. Znam puno sezonaca koji su pobjegli iz Crne Gore u Hrvatsku. I nije sve samo plata u pitanju, već i odnos prema radnicima – ističe ona.

Prema riječima predsjednice Udruženja Roditelji Kristine Mihailović, nedjelja je postala opet dan za okupljanje porodice, a svi građani su se do sada navikli da kupe što im treba subotom.

– Ako je neko neorganizovan pa ne može u subotu sve potrgovati, to je već drugi problem. Mislim da se većina nas navikla da prodavnice ne rade nedjeljom, nema nikakvih problema ni za turiste jer su i oni to brzo prihvatili. Nikom od nas nije čudno kada odemo u zemlje EU, na primjer Belgiju, gdje ništa ne radi posle 19 časova. Jednostavno, prilagodiš se. Ne znam da li je sidnikat uradio kakvu anketu sa zaposlenima u trgovinama, da vide šta oni misle o ukidanju neradne nedjelje – pita se Mihailović.

ANKETA DANA

Nedjelja da ostane neradna

Bjelopoljac Admir Zekić smatra da je u svakom slučaju bolje da ostane neradna nedjelja, da ljudi mogu da se posvete svojim porodicama, da nešto planiraju, da odu u neku posjetu, na izlet, putovanje, ili da nešto odrade kod svoje kuće.

– Samo onima koji moraju, i imaju korist od toga, dozvoliti da rade i platiti normalno radniku za taj posao – smatra on.

Slobodan Vukojičić kaže da je kod nas sve nelogično, pa i kad je u pitanju rad nedjeljom.

– Ovo što su uradili, čas da se ne radi, čas da se radi, takođe liči na nas. Ja sam za to da onaj ko mora da radi neka radi. Naročito oni koji rade u prodavnicama, ili proizvodnim halama. A oni koji ne moraju neka odmaraju. I onima koji rade da se sve plati. To je normalan izbor – kaže on.

Prema ocjeni Faika Međedovića bilo je dobro kada je neko radio i nedjeljom, i od toga imao korist.

– Prije svega mogli smo otići u neku od prodavnica da kupimo šta nam je potrebno. A ne kao sada, kad je neradna nedjelja da ekstra profit stvaramo ovim trafikama i benzinskim pumpama. Ne rade nam preduzeća i fabrike, pa zabraniše svakome – kaže on.

Nenad Jelovac iz Pljevalja je protiv toga da nedjelja bude radna.

– To se ni u šali ne smije govoriti a ne da se ozbiljno predlaže. Nedjelja treba da ostane slobodan dan, poručuje on.

Pljevljak Darko Gačević kaže da je neophodno da trgovci imaju slobodan dan.

– Mislim da je nedjelja dan za porodicu i nikako ne smije biti radni dan, zaključuje on.

M.N.-B.Je.

Koordinatorka majki sa troje i više djece iz Podgorice Željka Savković navodi da je neradna nedjelja jedna od rijetkih dobrih stvari koja se desila radnicima, jer je morala da se poštuje. Ona ističe da u sektoru trgovine najviše rade žene, te da ne treba biti naivan i povjerovati u priču o većim dnevnicama, jer da su ih poslodavci htjeli dati onda bi ih davali za rad subotom.

– Radna sedmica po zakonu o radu traje 40 sati, ali niko ne radi samo 40 sati nego svi rade više. Da je sreće postojao bi red, a ne da sada vjerujemo da će poslodavci koji samo gledaju da zakinu radnika odjedanput početi da dijele dnevnice. Podsjetiću da su to isti oni koji su radnike uskraćivali za poreze i doprinose, odnosno radni staž, slobodne dane, godišnje odmore, pa čak smo došli do toga da nam radnici ne smiju poći na bolovanje jer se boje da će dobiti otkaz. I sad tim istim vjerovati da će da dijele dnevnice, to je previše lakovjerno. Ono što je zakonska obaveza, a to je slobodan dan, odnosno dva, u Crnoj Gori je postalo luksuz. Ako radnici dozvole da se ukine neradna nedjelja, onda će pokazati da ne cijene sebe, a ni svoju porodicu – izjavila je Savković.

Komentar o eventualnom ukidanju neradne nedjelje juče nijesmo uspjeli da dobijemo od članica Ženskog kluba i Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, obzirom da su u trgovini uglavnom zaposlene žene, a zvali smo poslanice Branku Bošnjak (DF), Vesnu Pavićević (DPS) i Boženu Jelušić (URA).

Izvor-dan.me