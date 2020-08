Grin Home: Na domaćem tržištu u11 kozmetičkih proizvoda iz EU štetne hemikalije

U 11 od 13 kozmetičkih proizvoda porijeklom iz EU uočeno je prisustvo štetnih hemikalija a određeni proizvođači mijenjaju sastav proizvoda u odnosu na tržište na koje se proizvod plasira, navodi se u saoštenju za javnost NVO “Grin home”. Kozmetički proizvodi podijeljeni su u tri grupena osnovu rezultata: crvena grupa C –proizvod sadrži endokrine disruptore i / ili veoma alergene supstance i / ili druge toksične materije po ljude ili životnu sredinu; žuta grupa B –proizvod sadrži parfeme i / ili supstance problematične po životnu sredinu; zelena grupa A –proizvod je bez neželjenihhemikalija. U grupu C svrstano je čak 10od 13 testiranihproizvoda,koji su u širokoj upotrebina tržištu Crne Gore: Bio-Oil ulje za njegu kože, Rexona Roll On sa mirisom aloa vere, Vichy Deo Roll On, Garnier Pure Active gel za pranje lica, maskare Maxfactor 2000 kalorija i Maybelline Colossal, Head & Shoulders Classic Clean šampon za kosu, Palmolive Aquarium tečni sapun, Vichy Capital Soleil mlijeko za zaštitu od sunca i La Roche-Posay Anthelios losion za zaštitu od sunca namijenjen djeci. Od ostalih testiranih proizvoda u grupu B spada Nivea krema u plavom pakovanju, dok grupi A pripadaju samo dva proizvoda -Avène Tolérance Extrême dnevna krema i Colgate Cavity Protection pasta za zube. Tokom istraživanja,sastav pomenutih proizvoda je upoređen i sa identičnim proizvodima u Danskoj, državi članici EU.

Green Home je u saradnji sa Savjetom potrošača –THINK (The Consumer Council –THINK) iz Danske sprovela istraživanjesastojaka kozmetičkih proizvoda koji su u širokoj upotrebi na tržištu. Istraživanju se, pored NVO Green Home,pridružila 41 država iz cijelog svijeta. Tokom aprila mjeseca, Green Home je prikupila podatke o sastavu određenih kozmetičkih proizvoda koji postoje na tržištu Crne Gore, te je podatke zajedno sa fotografijama proslijedila Savjetu potrošača iz Danske na dalje istraživanje. Rezultati istraživanja su zabrinjavajući –kod čak 11 proizvoda dostupnih u Crnoj Gori od ukupno 13 poslatih uočeno je prisustvo štetnih hemikalija. Naime, pokazalo se da od 13 proizvoda njih 5sadrži drugačije supstance, iako su proizvođač i izgled proizvoda u potpunosti isti. Svih 5 proizvoda pripadaju crvenoj grupi C.Izuzetno je zabrinjavajuća činjenica da određeni proizvođači mijenjaju sastav proizvoda u odnosu na tržište na koje se proizvod plasira, navodi u saopštenju za javnost Nevena Petković, projektni coordinator NGO Green Home.

U ovakvim proizvodima se najčešće mogu pronaći supstance koje izazivaju zabrinutost, kakvi su endokrini disruptori, koji mogu dovesti do poremećaja hormonskog sistema kod ljudi. Ove i slične hemikalije koje su u sastavu pojedinih proizvoda iz svakodnevne upotrebemogu dospijeti u ljudski organizamiimati izuzetno štetna dejstva–kancerogena, mutagena, toksična po reprodukciju. Takođe, ovakve supstance se teško razgrađuju i dugo ostaju u prirodi, akumuliraju se u živim organizmima i mogu uzrokovati dugotrajne toksične efektepo životnu sredinu.