Od početka godine granični prelaz Ranče prešlo je 400.000 stranih državljana.

Uspješna turistička sezona u Crnoj Gori dovela do velikih gužvi na graničnim prelazima. Danas je kolona do Ranča dosezala do sela Vijenac, a u redu se čeka od 45 minuta do sat vremena.

Strpljenje je jedini način za „lak“ prelazak u Srbiju.