Hiljade ljudi na dženazi Muamera Zukorlića

Jučerašnja vijest o upokojenju Muamera Zukorlića (51), potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, predsjednika i glavnog muftije Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, lidera Stranke pravde i pomirenja, predsednika skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, odjeknula je u regionu i ostavila je mnogo tužnih komentara na društvenim mrežama od ljudi svih vjera i nacija. Nekoliko hiljada građana na trgu Isa-bega Ishakovića u Novom Pazaru danas je klanjalo dženazu Muameru Zukorliću koji je iznenada preminuo juče. Na trg je donijet tabut sa telom Zukorlića a ispred tabuta bili su članovi najuže porodice Muamera Zukorlića, imami, rođaci i prijatelji. Molitvi pristustvuju reisi Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, reis Mustafa Cerić i sadašnji Husein Kavazović.

„Dženaza akademiku muftiji Muameru ef. Zukorliću, koji je preselio na ahiret u subotu 6. novembra 2021. godine, klanjat će se u neđelju, 7. novembra nakon podne namaza u 12.30 časova na Trgu Gazi Isa-bega u Novom Pazaru, a ukop će se obaviti u selu Orlje kod Tutina. Hatar će se obavljati u porodičnoj kući u Orlju“, saopšteno je iz Stranke pravde i pomirenja.

Zukorliću je pozlilo dok je držao predavanje na Fakultetu za islamske studije. Prebačen je u bolnicu u Novom Pazaru gde je samo konstantovana smrt. Doživeo je srčani udar, pokušana je reanimacija, ali bezuspešno. Grad Novi Pazar donio je odluku da 7. novembar proglasi Danom žalosti povodom smrti Zukorlića. Opština Sjenica proglasila je trodnevnu žalost, a dani žalosti u ovoj opštini su nedelja, ponedeljak i utorak, od 7. do 9. novembra.

Da je važio da izrazito mudrog čoveka i oštrog govornika, složni su bili i njegove kolege, ali i političke protivnici. Neke od njegovih ranijih izjava, o smislu života, politici, ali i drugim temama, još se citiraju, a danas naročito one o smrti. “Za stotinu godina, nikome neće biti važno da li smo živjeli 20 ili 80 godina. Neke od nas će spominjati po dobru, a nekima će se ime zaboraviti. Ali, najvažnije od svega je da svi idemo pred Gospodara sami, sa svojim djelima”, rekao je Zukorlić, navedeno je na Fejsbuk stranici 2017. godine. Na fejsbuk stranici muftija Muamer Zukorlić objavljeno je više njegovih citata:

„Postoje dvije vrste autoriteta: autoritet po položaju i autoritet po kvalitetu. Onaj ko ima autoritet samo na osnovu položaja, gubi autoritet čim izgubi položaj. Onaj ko uživa autoritet na osnovu svojih kvaliteta – njegov ugled ne zavisi od položaja na kome se nalazi.“(2018) „Ne borimo se za to da uništimo druge, već se borimo da mi budemo što bolji – jer sve što je loše, samo od sebe će se urušiti.“ „Nakon 30 godina u politici, ne možete ljudima govoriti: ‘Uradit ćemo to i to.’Možete samo da podnesete izvještaj šta ste uradili.“ „SREĆA: Srećan je onaj koga odlikuje skladnost između uvjerenja, emocije, misli, govora i djela. U raskoraku je licemjerstvo.“ „Islam na sekularizam uopće ne gleda kao na nešto što je njemu izazov. Ne. To je nešto što nas se ne tiče. Mi se sekularizmom jedino možemo baviti kao muslimanske manjine u nemuslimanskim većinama, i to ne sa aspekta kvalitativne ocjene – već sa aspekta realnog stanja. „“Nema zahvale političarima.Zahvala Bogu od svih nas, a mi političari treba da se zahvalimo vama koji ste izdržali sve ove patnje.” „Nas idealiste je nemoguće uništiti zato što nas ne možete izračunati, ne možete nas predvidjeti, ne možete uplašiti i ne možete kupiti.“

Iz dva braka ima osmoro djece a njegova druga supruga Elma Elfić Zukorlić, oglasila se kratkom i emotivnom porukom na društvenoj mreži Instagram i oprostila se od svog supruga koji je juče iznenada preminuo. – Hvala ti za 18 godina života posutim cvećem! Tvoja Lulu – napisala je ona.

Njegova ćerka, modna kreatorka Sedžda Zukorlić, oprostila se riječima.

“Nije zemljotres kada se ploča o ploču udari. Zemljotres je kada se kada se širom planete zatresu ruke ljudi zbog smrti jednog insana.Nije poplava kad se reka iz korita izlije. Poplava je kad se širom planete proliju suze zbog smrti jednog insana.”, napisla je Sedžda.

Zukorlić je ostao upamćen po kritici rijaliti programa i neprimjerenog sadržaja na televiziji I direktne kritike upućene Milomiru Mariću, uredniku TV Hepi.

– U ovoj zemlji pored svih ovih vaših destruktivnih programa što vidimo i slušamo i dalje ima u toj normalnoj Srbiji u tom srednjem sloju ima očeva, majki koji hoće da odgoje decu. Koji sanjaju da budu fini čestiti ljudi da rode, da rade, da prave sreću unutar porodice a ne samo na ovim vašim lažnim svetlima u ovim televizijama – rekao je tada Zukorlić.

On je poručio voditelju da je upravo „Marić svedok ovde sa svim tim svojim spratovima koliko je tu nesreće, koliko su tu lažni osmesi, koliko su lažne pare, koliko je to sve jedna velika laž i prevara koja ima za cilj da neko zaradi pare.“

– Ok, to se ne može sprečiti ali hajde da ostavimo jednu traku na tom putu. Makar bila i zaustavna. Ali nek postoji za jedan deo ljudi koji veruju da je moguće biti pošten, biti čovek, verovati prema Bogu, unutar porodice… Ovo ludilo će da prođe ali će odneti veliki danak. Previše će biti uništenih generacija. Hajde da sačuvamo barem seme… Ajde uz sve ove budalaštine da sačuvamo u nekoj emisiji, u nekom programu da sačuvamo seme pa kad prođe ova grozna zima pa da kad neko proleće izlista, da možemo da zasadimo to seme – rekao je tada Zukorlić pa potom nastavio:

– Ja ne znam kako ćeš umreti čoveče. Kod nas kažu – Poješćeš jorgan kad budeš umirao. Neki gresi koji se naprave će ti zaprečiti grlo. Nemoj ovo da radiš – skoro u dahu je ispričao Zukorlić.