Hiljade vjernika u Pljevljima i jedna molitva za pravdu i Boga

Četvrtak i nedelja postali su omiljeni dani pljevaljskih vjernika SPC jer imaju jedinstvenu priliku da u zajedničkim molitvama, najmasovnijim do sada, dišu jednim srcem i dušom prizivajući mir, slaveći Boga i pokazujući dobru volju da zaštite dostojanstvo svoje vjere i svetinja. Hiljade vjernika su i na 12. pljevaljskoj litiji, nakon molebana Presvetoj Bogorodici u crkvi Svete Petke, koju je služio vladika Mileševske eparhije Atanasije, sa sveštenstvom, prošle centralnim gradskim ulicama.

-Molitva je sabirno djelo jer sabira narod svih uzrasta I životnih poziva, usmjerenja. Molitva sabira nebo i zemlju. Bog nas je čuo a sa nama su sabrani I svi sveti njegovi ugodnici, iako nevidljivo, ali djelatno i moćno. I zato ćemo i od ulica napraviti molitveni prostor jer mi imamo cilj da se zacari Božija pravda, istina i poredak. Ljudi se zanose uspostavljanjem raznih novih poredaka svijeta. kroz istoriju smo imali stotine takvih, ali jedan je uspješan i pravedan a to je Božiji poredak da se pravda zacari, rekao je vladika Atanasije.

– Svedoci smo i večeras da se u Pljevljima i Crnoj Gori događa jedno veliko čudo a to je da Gospod umnožava jedinstvo i slogu u srpskom narodu više nego ikada. Veliki je to dar I čuvajte ga. Taj dar koji je Bog dao često smo zanemarivali i nije ni čudo što su nas nalazila i velika iskušenja. Crkva Božija prolazila je kroz velika iskušenja i nevolje ali uvijek je iz tih nevolja izlazila kao pobjednica. A zašto je tako, zato što crkvu nije osnovao čovjek, kao što danas to neki žele, već je istinsku crvu osnovao Bog. Zato crkva uvijek izlazi kao pobjednica iz nevolja i iskušenja, rekao je večeras pribojski protojerejstavrofor Marko Papić, prenoseći podršku vjernoga naroda Priboja, Prijepolja, Nove Varoši i Sjenice. i poželio je vjernicima iz Pljevalja da istraju “ako bude trebalo nek bude 112 ili 1112 litija, i time pokažete da branite srcem i dušom ono najsvetije što imate”. Sveštenik Papić je rekao da su n a njega najveći utisak ostavila djeca djeca sa ikonama “koja pokazjuju da imaju osjećaj za svetinju čistotu i ima nade za vas u Pljevljima koji imate ovakvu djecu”.

Novinar Milan Knežević pričitao je saopštenje Pljevaljskog odbora za odbranu svetinja u kome se navodi “ Nemamo ništa protiv da se svako moli bogu ili liku koji odabere, ali imamo protiv da to budemo mi. Ne možemo, sve i da hoćemo, da prenebregnemo osam stotina godina istorije naše svete Srpske pravoslavne svetosavske crkve, osam stotina godina neprekidne svete liturgije koja se služi na ovim prostorima, osam stotina godina borbe za dobro i ljubav u čovjeku, a protiv nasilja, straha i laži”.

-Nismo se okupili namjerni da upravljamo bilo kim i bilo čim sem svojom vjerom, svojom slobodnom voljom i razumom. Nije nas okupila namjera da upravljamo drugima i namećemo bilo šta ostalim građanima ove države. Okupila nas je nasušna i životna potreba da odbranimo svoju dušu od nečasne, bezbožničke i đavolske namjere vlasti koja hoće upravo dušu da nam uzme, i pretvori nas u poslušne robove, koji će se umjesto Bogu Svevišnjem moliti Milu Đukanoviću, Dušku Markoviću i njihovim seizima, rekao je između ostalog Knežević ističući da je Zakon o slobodi vjeroispovijesti zakon protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i nije samo pokušaj da se oduzmu materijalna i ovozemaljska dobra „naše svete Crkve, trudom i mukom sticana vjekovima, već i namjera i pokušaj da se oduzme ime naše crkve, sruši njen poredak i u krajnjem uništi njen pravoslavni duh“..

Knežević je rekao da su se čak i okupatori ustezali od rata protiv Boga a da je samo okupacioni guverner fašističke Italije Pircio Biroli pokušao da napravi pravoslavnu crkvu u granicama marionetske Crne Gore.

-Samo tada, i nikad prije i nikad poslije, samo u ono vrijeme kada su ubijani mitropoliti i sveštenici, golim životima braneći našu svetu Crkvu. Pokušaji da se to uradi danas, mimo crkvenih pravila i crkvenog ustava, da se Sveta Trojica, arhanđeli, Dovolja, Dubočica u kojoj je služio Sveti Vasilije Ostroški, uvedu u granice neke nove crkve u Crnoj Gori, kao da one već nisu u Crnoj Gori, jesu pokušaji da se ovi sveti hramovi uvedu u granice crkve nalik onoj koju je osnovao Pircio Biroli, a kakva je obećana na partijskom kongresu“, rekao je Knežević ističući da se “ovdje radi o borbi na život i smrt, o borbi za opstanak pravoslavlja, očuvanju dostojanstva naše vjere, odbrani naših svetinja“.

Knežević je rekao Pljevlja večeras mirišu na slobodu, čiste ljudske duše, na tamjan i smirnu, i kao i cijela Crna Gora, gdje “ rijeke slobodnog naroda koji ne pristaje na nepravdu, na poniženje i na ropsku poslušnost”.

Knežević je upitao zašto na litiji nema predstavnika pljevaljske lokalne vlasti koji su kršteni u SPC, od kojih “očekujemo da sjutra, po podnijetoj građanskoj inicijativi, zakažu vanrednu sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

U kratkom kulturno umjetničkom program ispred crkve recitovala je Gimnazijalka Sofija Savić a Vaso Đondović je uz zvuke gusala uznio molitve narodne.