Hitno potrebna humanitarna pomoć za dječaka Jovana Dašića

Molimo sve ljude koji imaju srce da stanu uz Jovana, koji boluje od leukoncephalopatije A81, i njegovu mamu Danku i pomognu im finansijski, medicinskim preparatima I aparatima, u garđevinskom metrijalu ili majstorima za adaptiramnje neuslovne kuće u kojoj žive.

Jovan je prelijepi djecak koji je prije par godina imao djetinjstvo kao svako drugo zdravo dijete, sve se naglo mijenja njegovom rapidnom progresivnom dijagnozom LEUKONCEPHALOPATIJA A81, koja unistava njegov mozak i centralni nervni sistem. Niste culi za to i ne znate nikoga sa tom dijagnozom sigurno, jer je to stanje koje pogadja 1 od milion, a od djece, jos nije nadjen takav slucaj, vec 6 godina, koliko se mali Jovan bori.

Lijepi Jovan je trenutno potpuni invalid, potpuno zavisi od svoje majke koja je svoj zivot i svoje postojanje usmjerila na njegu maloga Jovana. Jovan jedino moze cuti svoju majku i razumije. Ne vidi i ne moze nista sam uraditi. On je svjestan svoje patnje, on osjeca bol i on cuje kada doktori dodju u njegovu sobu da kazu da jos ne moze kuci, jer se njegovo stanje, opet, pogorsalo. A mali Jovan daje svu svoju snagu u ovu borbu koju zeli da pobijedi!

Svi smo duzni, kao pojedinci, po moralnim nacelima po kojima smo rodjeni da se ne oglusimo na ovu pricu, da ne okrecemo glavu, da se ne zgrazamo i samo nastavimo dalje sa svojim zivotima u kojima su nam djeca zdrava, u kojima smo mi zdravi i nista nam ne fali. Moramo misliti na one kojima sve ovo fali, koji ne znaju da li je svanulo ili sunce zalazi. Jer oni zive u potpunom mraku i zivotnoj agoniji.

POMOZIMO

Ova majka, kada ima priliku da svoje dijete odvede kuci iz bolnice, zivi u neuslovnoj staroj kuci, kojoj je prijeko potrebna adaptacija.

TRAZI SE POMOC U GRADJEVINSKOM MATERIJALU I MAJSTORIMA

Ova majka nema vremena da spava, ova majka ne zna kada je vrijeme da jede, od konstantne brige za svoje dijete

TRAZI SE FINANSIJSKA POMOC

jer se od 500 e koje prima njena porodica ne moze zivjeti ni gdje su svi zdravi, a ne u slucaju gdje pola primanja ide na lijekove i skrb za malog Jovana.

Ovaj djecak koristi 5 aparata na struju

TRAZI SE POMOC — SISTEM ZA NOCNO HRANJENJE I ENTERALNA PUMPA

preko kojih se mali Jovan hrani 24 h.

sistemi su potrosni materijal koji se mijenja na dnevnoj bazi, svaki kosta 15 eura/dnevno.

ZEPTER BIOPTRON MEDALL + PODNI STALAK PAG-960-SET/ aparat za svjetlosnu terapiju za zatvaranje rana

U zadnje vrijeme se situacija komplikuje dekubitus random koja je promjera veceg od 15 cm,

rana se ne smije hirurski obraditi jer dijete ne smije pod anesteziju.

Trenutna jedina terapija je tretiranje rane. Majka je prije 7 dana pustena na

kucno lijecenje nakon dugog boravka po bolnicama. Majka nema sredstava da bi kupovala svakodnevnu terapiju za tretiranje rane.

U prilogu vam dostavljam njegovu noviju medicinsku dokumentaciju.

Rana se siri, prijeti da zahvati citavu nogu. U prilogu vam saljem i sliku rane, oprez, jako je potresno.

Zdravstveni sistem ne placa nista od ovoga, majka mora da kupuje sama, sve sto kupi joj traje jedan dan jer se rana previja 5 puta dnevno! Od doktora ima pomoc jednom sedmicno kada doktor jednom pregleda i previje ranu.



MOLIM VAS ZA POMOC, OD ZIVOTNE JE VAZNOSTI!

Navodim iz prilozene dokumentacije sta je doktor Dusko Markovic, plasticni rekonstruktivni i estetski hirurg preporucio

Povidon jod, antibiotska krema ili prah, dermazin, hipertoni NaCL, gaza, hidrantne kreme, jaci antisepticki preparati, obloge za ubrzanje epitalizacije, SuprasorbAg+A ili slicno, Srebrne gaze, obloge- alginatne, hidlokloridne i sl.

POSTANITE JUNACI SVOJOM DONACIJOM!

BESKRAJNO SMO ZAHVALNI NA SVAKOJ DONACIJI, NI JEDNA NIJE MANJE VRIJEDNA, SVAKI EURO, SVAKI MATERIJAL, BILO KOJI VID POMOCI JE VELIK!

Kontakt za organizovanje humanitarne akcije

067-318-311 Emir

Kontakt majke

Danka Dasic,

00382/67-555-858

sve uplate se mogu izvrsiti na ime

Jovan Dašić,

u Prva banka Crne Gore,

na broj žiro računa

535 1900 1000 128 5092