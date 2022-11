Povodom hramovne slave, Njegovo Preosveštenstvo Episkop mileševski g. Atanasije služio je Svetu arhijerejsku Liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Vrulji kod Pljevalja, u utorak 8. novembra 2022. godine. Sasluživali su protojerej-stavrofor Ognjen Perković i protođakon Ivan Savić.

Hram u Vrulji je u zadnje vreme proširen i dograđen pa je nakon zaamvone molitve Preosvećeni Episkop Atanasije osveštao nadograđeni deo, a zatim i slavske darove i prelomio slavski kolač. Domaćin ovogodišnje slave bio je g. Branko Strunjaš sa sinovima Miljanom i Bojanom.

Episkop se prisutnima obratio prigodnom pastirskom besedom u kojoj je, između ostalog, rekao: – Za nas je svaki praznik u Crkvi veliki događaj, ne samo zato što pokazujemo pažnju prema nekome svetome i nečemu svetome, nego je to veliki događaj za nas, događaj univerzalnog značenja. Kada čujemo detalje ovog praznika vidimo koliko je on za nas značajan, ali samo pod uslovom da ga u potpunosti doživimo.

– Za mnoge ovakav dan ima silu da preobrazi sav život čovekov, da ga preporodi i postavi na prave temelje i učvrsti.

– Našem Gospodu ništa nije nepoznato. On je svojim sledbenicima predočio šta ih sve čeka, koji je smisao života, koja je njegova vrednost, za šta vredi živeti i boriti se, i stradati ako bude neophodno. Za Život Večni, za život svoje braće, za večnu sreću i radost. U to treba ulagati. A zdrav čovek i ne može da ne voli svoju braću, svoje bližnje, čak i ako bi ga neko primoravao na to.

Preosvećeni je potom ukratko podsetio na deo iz Svetog Jevanđelja koji je pročitan na današnjoj Božanskoj Liturgiji pa onda dodao: – Mi neprestano plovimo kroz život kao nekom nemirnom morskom pučinom. Mnogo je opasnih i zastrašujućih faktora i činilaca, od kojih bi se prosečan čovek sigurno uplašio. Ali, Gospod od nas traži da budemo nadmoćni a to bivamo verom u Njega.

– Naš je cilj Život Večni. Ali pre toga od Gospoda tražimo da dođemo do poznanja Istine, da jasno sagledamo šta je šta, jer, često se laži obuku u ruho istine i tako se predstavljaju i nude se ljudima. U toj i takvoj prevari ljudi se često opredeljuju za lažne stvari i lažne ciljeve.

– Sveti Dimitrije je izvojevao tu prvu pobedu, sagledao je pravilno i znao je, pravilno vaspitan i istreniran od svog oca, šta je istina a šta laž. Bio je vojnik rimskog carstva ali se pravilno opredelio i bio, pre svega, vojnik Hristov, a nama dao primer kako treba da činimo. Zato nam je i važan današnji praznik. Danas obnavljamo sagledavanje pravoga lika, pravoga čoveka, pravoga hrišćanina, Svetog Dimitrija.

– Za nas, danas ovde sabrane, ovaj dan i praznik imaju i taj posebni značaj, jer, nadišli smo neka naša ograničenja, i u tom zajedničkom dogovoru i usaglašavanju smo svoj hod i svoje delovanje zajednički usavršili. Kad se narod Božiji usaglasi onda postaje i mudriji i veštiji, umešniji u svom delovanju.

Za trud, pažnju i brigu da dopuni i proširi, a time učini funkcionalnijim i lepšim, hram Svetog Dimitrija u Vrulji kod Pljevalja, Episkop Atanasije je odlikovao g. Blaža Čabarkapu visokim odlikovanjem Eparhije mileševske, Ordenom Belog Anđela Prvog stepena. Arhipastirskom gramatom, za pokazanu ljubav i dobročinstvo prema Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, a naročito prema hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Vrulji, a nagradu je primio g. Dejan Čabarkapa.

Vladika je na kraju zahvalio svima koji su uzeli učešća u današnjoj Božanskoj Liturgiji i preporučio, i zamolio, da pre svega svi duhovno jačamo, u duhu i u veri, jer je očigledno da nam je to preko potrebno. Svečari ovogodišnje slave priredili su zajedničku trpezu ljubavi pa je saborovanje produženo uz posluženje i dogovore o daljim planovima na proširenju, uređenju i ulepšanju ovog svetog bogoslužbenog prostora.

izvor eprhija mileševska