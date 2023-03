Hrana bezbjedna, kontrole pojačane zbog opasnosti od pantljičare

Hrana na crnogorskom tržištu bezbjedna je za upotrebu, zadovoljava i parametre kvaliteta koji su definisani propisima, ali je kontrola pojačana zbog ranije pojave pantljičare u pojedinim klanicama u Opštini Plav, poručio je za Portal RTCG direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković.

Vladimir Đaković (Foto: Printscreen/rtcg)

Sredinom decembra prošle godine veterinarski inspektori su u Plavu pronašli cisticerkou – opasnu parazitsku bolest kod 23 grla ovaca i goveda, a Đaković navodi da se ta situacija ponovila još jednom, ali u manjoj mjeri. Zaposleni u Upravi su kaže, reagovali na vrijeme.

“Rade se vrlo detaljne kontrole pa se desi da naiđemo na bobičastost koja se javlja kod ove bolesti, i to je samo jedan od razvojnih morfoloških oblika kod pantljičare. Kad se primijeti nepravilnost, to meso se uništava, ili ako je u manjoj mjeri zaraženo, onda ga šaljemo na doradu. To podrazumijeva smrzavanje ili termičku obradu na određenim teperaturama, nakon čega se meso ne prodaje, niti se stavlja na tržište, već se koristi u okviru tog domaćinstva”, pojasnio je Đaković.

Rizična hrana, kao što su meso, jaja i mliječni proizvodi, prema riječima našeg sagovornika, dodatno se kontrolišu.

Đaković napominje da bezbjednost i kvalitet nijesu iste kategorije, te da je bezbjednost sve ono što ne ugoržava zdravlje stanovništva, a da se kvalitet odnosi na određene parametre koje proizvod mora da zadovolji da bi se našao na tržištu.

“Meso je najpodložnije kvarljivosti, zbog svog sadržaja je idealna sredina za razvoj svih vrsta mikoorganizama. Zato je kontrola mesa pod posebnom pažnjom. Službeni veterinari Uprave pregledaju meso u klanicama i provjeravaju da li je ono bezbjedno za upotrebu”, navodi Đaković.

Sve namirnice životinjskog porijekla naročito su podložne mikrobiološkim provjerama, dok se kod svježeg voća i povrća provjeravaju hemijski parametri, naročito prisustvo rezidua pesticida.

Đaković navodi da svu smrznutu piletinu koja je porijeklom van zemalja EU testiraju na prisustvo salmonele, jer je to meso naročito osjetljivo.



“Na primjer, kontrolišemo svaku pošiljku mesa, naročito piletine koja dolazi iz Brazila i drugih zemalja koje su označene kao zemlje visokog rizika. Znači, nema nijedne pošiljke koja je ušla u Crnu Gor iz tih zemalja, a da nije kontrolisana”, istakao je Đaković.

Podsjetio je da su zaposleni u Upravi tokom prošle godine povukli sa tržišta oko 700 tona nebezbjedne hrane, te da se mahom radilo o proizvodima biljnog porijekla.

Đaković zaključuje da u Crnoj Gori nema genetski modifikovane hrane, ali da su zaposleni u sektoru na čijem je on čelu u obavezi da javnost upoznaju sa načinom proizvodnje GMO hrane zbog čega su prethodnih dana imali radionice na tu temu.

Izvor-rtcg