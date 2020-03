Humanista iz BP, Hajriz Brčvak: Samo onaj koji daje je u dobiti

Trenutno živi i radi u Njemačkoj

Bijelopoljski humanista je, kako kaže, po dolasku u Njemačku kratko radio u ugostiteljstvu i nakon nekog vremena uspio da otvori svoj restoran. „U početku je bilo izazova, ali sa svakim padom, čovjek uči na svojim greškama i dalje ide snažnije“, napominje.

Iz Njemačke se, za Boje jutra, javio humanista Hajriz Brčvak, koji je do sada uplatio skoro 300 hiljada eura Crnoj Gori za pomoć u borbi protiv korone.

Kako se posao razvijao, 2011. godine je, kaže, uspio otvoriti firmu sa svoja dva saradnika, a danas zapošljava otprilike 500 ljudi, od kojih je veliki broj ljudi iz Crne Gore, Srbije i regiona. U Sarajevu i Baru takođe ima firme koje projektuju za Njemačku i druge zemlje.

On ističe da je obaveza izdvajati dio sredstava za zajednicu i to ne posmatra kao dobro djelo, kao i da 10 odsto dobiti firme u Baru ide u humanitarne svrhe. Kaže da će za svoje nasljednike uspostaviti obavezu da budu odgovorni prema zajednici i to uvrstiti u statut firme.

Komentarišući svoju donaciju Crnoj Gori u borbi protiv koronavirusa, kaže da su velike države pale na koljena i da ovo nije problem Crne Gore kao male države, već da je cijela Evropa pred izazovom, kao i da je sada najvažnije da pokažemo solidarnost i ljubav. Kako kaže, svako u životu nađe nešto u čemu uživa, a on trenutno uživa pomažući ljudima. „Samo onaj koji daje je u dobiti“, zaključuje Brčvak.

