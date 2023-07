I danas jako toplo, popodne umjereno naoblačenje

Na sjeveru Crne Gore danas će sunčano i veoma toplo, uz malu ili umjerenu oblačnost, poslijepodne i tokom noći. Duvaće umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni. Na jugu sunčano i vruće, uz povremenu oblačnost poslijepodne i tokom noći. Vjetar umjeren do pojačan, uglavnom južni i jugoistočni. Temperatura u najtoplijim mjestima na širem prostoru Podgorice i Danilovgrada oko 40 stepeni.

More će danas biti umjereno talasasto, poslijepodne ponegdje talasasto. Vjetar umjeren do pojačan, južni i jugoistočni.

Temperatura mora 29 stepeni. UV index, vrlo visok, oko 10 UV jedinica, pa se preporučuje obavezna zaštita od UV zračenja.

Crna Gora tri dana – sjever

Narednih dana na sjeveru, u srijedu osjetno svježije, promjenljivo i nestabilno povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom, lokalno su moguće i vremenske nepogode uz umjeren do jak jugozapadni i zapadni, a tokom noći i sjeverni vjetar.

U četvrtak ujutru i prijepodne još će biti oblaka, a tokom dana postepeno razvedravanje i dužih sunčanih perioda. Do sredine dana pojačan sjeverni vjetar će oslabiti, a trend pada temperature će se nastaviti.

Crna Gora tri dana – jug

Na jugu, u srijedu, promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i osjetno svježije, mjestimično se očekuje prolazna kiša pljuskovi sa grmljavinom, uz pojačan i jak vjetar južnih smjerova, koji će tokom noći skrenuti na sjeverni smjer.

U četvrtak, pretežno sunčano, ali još malo svježije, prijepodne umjeren do jak, sjeveroistočni, a u drugom dijelu dana sjeverozapadni vjetar.

Izvor-rtcg