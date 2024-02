I danas kiša, do 17 stepeni

Na sjeveru Crne Gore danas u centralnim predjelima kišovito, pljuskovi, ponegdje i grmljavina. Na jugu, uglavnom oblačno i vrlo kišovito.

Crna Gora-SJEVER

Na sjeveru Crne Gore, u centralnim predjelima kišovito, pljuskovi, ponegdje i grmljavina. U Polimlju i Pljevljskoj kotlini znatno manje kiše. Južni vjetar tokom prvog dijela dana umjeren do jak, do večeri u naglom slabljenju. Temperatura do 12 stepeni.

Crna Gora-JUG

Na jugu, uglavnom oblačno i vrlo kišovito. Lokalno se očekuju i veoma obilne padavine. Naročito tokom jutra ima uslova za intenzivne pljuskove i grmljavinu. Jugo umjeren, samo ponegdje jak, tokom dana dodatno slabi. Temperatura do 17 stepeni.

MORE, umjereno talasasto. Jugo umjeren, samo ponegdje jak, tokom dana u smirivanju. U noćnim satima na ponedjeljak, na području Ulcinjske rivijere, vjetar naratko okreće na sjeveroistočni. Temperatura mora 14 stepeni.

Crna Gora tri dana-Sjever

Narednih dana na sjeveru, u ponedjeljak promjenljivo i toplo. U utorak više oblaka, a na zapadu ponegdje može biti i kratkotrajne kiše. U drugom dijelu dana ponovo jača jugo. Temperatura narednih dana znatno iznad normale za ovo doba godine, i do 16 stepeni.

Crna Gora tri dana-Jug

Na jugu, u ponedjeljak pretežno sunčano do malo oblačno i toplo. U utorak nešto više oblaka, ali uglavnom suvo. Već od jutranjih sati jugoistočni vjetar u jačanju, tokom dana umjeren. Temperatura narednih dana i do proljećnih 19 stepeni.

EVROPA

Duboki ciklon s centrom kod obala Irske, zajedno sa svojim sekundarnim centrom u Tirenskom moru, najviše utiče na vrijeme u Evropi. Kiše, ponegdje i obilne, biće u Španiji, na istoku Francuske i na jadranskoj obali. Snijeg samo u oblasti Alpa i ponegdje u Rusiji. U ostatku kontinenta uglavnom stabilno vrijeme uz dosta sunca. I dalje najtoplije u dolini Dunava, do 20 stepeni, najhladnije u kontinentalnoj Norveškoj, oko -8 u najtoplijem dijelu dana.

BALKAN

Na Balkanu, uz obale Jadranskog i Jonskog mora veoma nestabilno, kišovito, uz pljuskove, grmljavinu i jak južni vjetar, ponegdje i obilne padavine, naročito u prvom dijelu dana. Na sjeveru i sjeveroistiku promjenljivo i uglavnom suvo. Najtoplije u dolinama Save i Dunava, u Beogradu temperatura i do 20 stepeni.

