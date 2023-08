I danas kiša, na sjeveru pljuskovi sa grmljavinom

U Crnoj Gori danas će će biti promjenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Na sjeveru zemlje najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena, a na jugu temperatura do 28 stepeni.

Crna Gora – SJEVER (danas)

Na sjeveru Crne Gore, promjenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Prijepodne duži periodi suvog vremena, popodne i naveče-tokom noći nešto jača kiša mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena.

Crna Gora – JUG (danas)

Na jugu, promjenljivo oblačno i nestabilno povremeno sa kišom. Popodne i uveče pljuskovi sa grmljavinom, a zbog jake konvekcije postoje uslovi za formiranje grmljavinskih oblaka i za kratkotrajne lokalne vremenske nepogode. Temperatura do 28 stepeni.

MORE, umjereno talasasto. Vjetar ujutru sjeveroistočni tokom dana jugozapadni umjeren do pojačan a uveče-tokom noći u skretanju na sjeveroistočni umjeren do jak posebno na jugoistoku akvatorijuma.

Temperatura mora oko 27 stepeni. UV index, visok, oko 7 UV jedinica.

Crne Gora tri dana – Sjever

Narednih dana, na sjeveru, u utorak, promjenljivo oblačno, prijepodne tek ponegdje moguća je slaba kiša na prekide, popodne duži sunčani periodi. Duvaće umjeren do pojačan sjeverni vjetar.

U srijedu, ujutru po kotlinama i dolinama lokalno sa maglam, tokom dana pretežno sunčano i osjetno toplije, popodne tek ponegdje u najvišim planinama sporadično moguća je pojava grmljavine sa kratkotrajnom kišom.

Crna Gora tri dana – Jug

Na jugu, u utorak, pretežno sunčano sa umjerenim do pojačanim sjeveroistočnim vjetrom.

U srijedu, pretežno sunčano uz povećano prisustvo visoke prolazne oblačnosti i toplije.

Zanimljivost – Na današnji dan 2015.godine u Ulcinju izmjerena je istorijski najviša temperatura za jul u posljednjih 70 godina (za Ulcinj) od 41 stepen. U Podgorici 6. avgusta 2015. godine temperatura je dostigla 41,1 stepen i ovo je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori.

