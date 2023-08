I danas moguća kratkotrajna kiša i grmljavina

U Crnoj gori će danas biti sunčano i toplo, uz moguću kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Na sjeveru Crne Gore boće promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, uglavnom popodne uz pojačan razvoj oblaka ponegdje moguća je pojava kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom ili samo pojava grmljavine. Duvaće umjeren do pojačan sjeverni vjetar posebno u noćnim satima. Temperatura vazduha od 23 do 32 stepena.

Na jugu pretežno sunčano i veoma toplo, popodne ponegdje u centralnim planinskim predjelima i u planinskom zaleđu Boke u regionu Orjena i Lovćena pojačan razvoj oblaka sa uslovima za lokalnu kratkotrajnu kišu sa grmljavinom. Duvaće umjeren do jak u jutarnjim i noćnim satima očekuju se i vrlo jaki udari sjeveroistočnog vjetra. Temperatura vazduha do oko 37 stepeni.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar uglavnom sjeveroistočni umjeren do jak, tokom dana kratkotrajno i sjeverozapadni. Uz obalu, u jutarnjim i noćnim satima očekuju se vrlo jaki udari Bure. Temperatura mora oko 27 stepeni.

UV index oko 7 UV jedinica.

Sjever naredna tri dana

Narednih dana, na sjeveru, u ponedjeljak i utorak djelimično oblačno sa više sunca i toplo. Tokom popodneva u planinama pojačan razvoj oblaka sporadično moguća je kratkotrajna kiša ili samo pojava grmljavine. Duvaće umjeren, povremeno posebno u jutarnjim i noćnim satima pojačan do jak, sjeverni vjetar.

Jug naredna tri dana

Na jugu, u ponedjeljak i utorak, sunčano i toplo. U centralnim planinskim predjelima tokom popodneva dolaziće do umjerenog razvoja oblaka. Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, posebno jači udari vjetra očekuju se u jutarnjim i noćnim satima.

Izvor-rtcg